Quem é Sergio Oliveira, volante português que negocia com o Sport

Oliveira (D) conquistou oito títulos no Porto.

Em busca de reforços para o meio-campo, o Sport negocia a contratação de Sergio Oliveira . O volante de 32 anos está no Olympiacos, da Grécia, mas marcou época no Porto e na Roma.

Segundo portais da Grécia, o clube europeu aceitou a proposta do Sport. Agora, os pernambucanos estão acertando bases salarias e tempo de contrato com o atleta, que chegou a Atenas em setembro do ano passado.