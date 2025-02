Quem é Nico Gonzáles, que deve ser anunciado como reforço do City

González marcou o gol da vitória do Porto no último jogo da Europa League.

O Manchester City segue se movimentando para reforçar o time para o segundo semestre da temporada europeia. O alvo da vez é o meio-campista espanhol Nico González, de 23 anos , que vem se destacando no Porto.

O clube inglês deve pagar 60 milhões de euros (R$ 362,5 milhões, na cotação atual) pelo atleta, e o Barcelona — time no qual ele foi revelado — tem direito a 40% do valor. Com isso, o Barça deve receber 20 milhões de euros (R$ 120,8 milhões).