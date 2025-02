Artilheiro Kelvin Oliveira chamou atenção na Kings World Cup. Kings League / Reprodução

Kelvin Oliveira foi procurado por Neymar para jogar no Santos. O melhor jogador da Kings World Cup recebeu uma proposta do ídolo brasileiro para atuar como profissional novamente.

O atleta se destacou no evento que reúne lendas do futebol mundial em um torneio de campo society, no começo desta ano. Além disso, já ganhou o prêmio de melhor jogador do planeta no futebol 7, em 2021.

Quem é Kelvin Oliveira, que pode jogar no Santos

Aos 29 anos, Kelvin Oliveira chamou a atenção do Brasil e mundo todo pelas grandes atuações na competição de seleções da Kings League.

O jogador tem no currículo passagens pelas categorias de base do Cruzeiro e do Milan. Ele realizou testes na base do Grêmio, mas não foi aprovado.

Quando subiu ao profissional, atuou por equipes de divisões inferiores de Minas Gerais, seu estado natal, e no São José, de Porto Alegre.

Sua posição de origem nas categorias inferiores era lateral-esquerdo. Com o tempo, foi progredindo ofensivamente.

Oportunidade no Grêmio

Após ser eleito o melhor jogador do mundo no futebol 7 em 2021 e defender as cores do Tricolor na modalidade, o atleta recebeu uma oportunidade para ser observado pela comissão técnica de Renato Portaluppi em 2023.

Chegada ao Grêmio de fut-7

Kelvin chegou em Porto Alegre em fevereiro de 2023 para defender o Grêmio no society, ao lado de Maicon e Léo Moura, e se destacou na Copa Gramado.

As boas atuações no projeto gremista levaram ele a ser testado no time sub-20 do Tricolor. Ao confirmar as expectativas, subiu para o elenco principal e participou de alguns treinamentos.

Porém, o atleta não chegou a ser efetivado e foi dispensado pelo clube. Á época, a justificativa apresentada pelo Grêmio foi de que o jogador não se adaptaria às exigências físicas no prazo exigido.

Após passagem pelo Grêmio, Kelvin foi contratado pelo São José, onde disputou seis partidas da Copa FGF e marcou um gol.