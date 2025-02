Punições impedem Jéssica Lima de subir no pódio da etapa de Baku do Grand Slam de Judô

Por muito pouco o Brasil não subiu ao pódio no primeiro dia de disputas na etapa de Baku, no Azerbaijão, do Grand Slam de Judô. Jéssica Lima vencia a alemã Seija Ballhaus na disputa pelo bronze, mas acabou levando três punições e perdeu a medalha. O País ainda teve outros três representantes nos tatames nesta sexta-feira e não foi bem, amargando resultados abaixo do esperado.