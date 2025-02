PSV x Juventus: onde assistir, horário e escalações pela Champions League

O duelo entre PSV x Juventus , pela partida de volta do playoff da Champions League , será às 17h desta quarta-feira (19). O confronto ocorre no Philips Stadion, em Eindhoven, na Holanda.

No jogo de ida, na Itália, a Juve fez o dever de casa e venceu por 2 a 1, com gols de McKennie e Mbangula; Perisic descontou. O confronto da volta dá a vantagem do empate para o clube italiano, mas uma vitória por apenas um gol de diferença do PSV leva o duelo à prorrogação.