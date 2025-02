PSV elimina Juventus na prorrogação e avança às oitavas da Champions

O PSV Eindhoven se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões com a vitória desta quarta-feira (19) sobre Juventus por 3 a 1, na prorrogação, depois de devolver no tempo normal a derrota por 2 a 1 sofrida no jogo de ida, em Turim.

Os playoffs da Champions foram um desastre para o futebol italiano: depois das eliminações de Milan e Atalanta na terça-feira, agora foi a vez da Juve se despedir do principal torneio europeu de clubes.

Na próxima fase, o PSV vai enfrentar Arsenal ou Inter de Milão, única equipe italiana que continua viva na Champions, entre as cinco que iniciaram a competição.

Além das três vítimas italianas da repescagem, o Bologna já havia sido eliminado no final da fase de liga, terminando apenas em 28º lugar entre os 36 participantes.

Sobre os ombros da Inter recai agora todo o peso da responsabilidade pelo sucesso do futebol italiano, que não conquista a 'Orelhuda' desde 2010. Naquele ano foi exatamente o time 'nerazzurro', comandado pelo técnico José Mourinho, quem se sagrou campeão.

A Juventus, bicampeã europeia (1985 e 1996) e sete vezes vice-campeã do torneio, não estará sequer entre as dezesseis melhores desta edição.

Na Serie A está em quarto lugar, 10 pontos atrás do líder Napoli, o que deixa o técnico Thiago Motta sob pressão.

"Não é verdade que o PSV queria mais a classificação do que nós. Depois do empate, eles pressionaram mais e foram superiores", admitiu Motta.

"Tentamos e simplesmente não conseguimos. O PSV mereceu avançar à próxima fase", se resignou o treinador ítalo-brasileiro.

No Philips Stadion, a Juventus entrou em curto-circuito apesar de ter entrado como favorita e com a pequena vantagem obtida no jogo de ida.

Apoiados por uma multidão barulhenta, os anfitriões começaram melhor, pressionando a defesa italiana e dominando a posse de bola.

Mas o primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0 sem que o PSV conseguisse transformar essa superioridade em gols.

No início do segundo tempo (53'), o veterano croata Ivan Perisic, combinando com maestria controle e chute após receber de Noa Lang, abriu o placar para os holandeses.

O americano Timothy Weah recolocou a Juve como virtualmente classificada ao empatar dez minutos depois (63'), mas Ismael Saibari, após receber um passe de Perisic, fez 2 a 1 aos 74 minutos e levou a partida para a prorrogação.

Foi aí que o zagueiro Ryan Flamingo marcou o gol decisivo aos 98 minutos, para recompensar os ataques constantes do PSV, que acreditou mais nas suas possibilidades.

"Tudo nesta noite foi maravilhoso. Uma noite inesquecível para nós", disse Flamingo, entusiasmado após a partida.

Com esse resultado o futebol holandês terá duas equipes nas oitavas de final, depois de o Feyenoord ter eliminado outro tradicionalíssimo clube italiano, o Milan, na terça-feira.