PSG vence Toulouse e segue líder isolado; Monaco e Olympique goleiam

O Paris Saint-Germain venceu o Toulouse fora de casa por 1 a 0, neste sábado (15), para seguir com folga na liderança do Campeonato Francês, à frente de Olympique de Marselha e Monaco, que golearam nesta 22ª rodada.

Quatro dias depois da boa vitória sobre o Brest (3 a 0) no jogo de ida do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões, o PSG segue invicto na Ligue 1 e somou mais uma vitória graças ao gol de Fabián Ruiz (52').

Com a liderança confortável e pensando no duelo da próxima quarta-feira pela Champions, o técnico Luis Enrique decidiu poupar jogadores como Ousmane Dembélé, Vitinha e João Neves. E a estratégia deu certo, apesar de o Toulouse ter mostrado força defensiva e apostado nos contra-ataques.

Com a vitória, o time do Principado volta provisoriamente à terceira posição na tabela, à espera do resultado do duelo entre Nice (4º) e Le Havre (17º) no domingo.