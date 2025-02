PSG vence Brest (3-0) e dá grande passo rumo às oitavas da Champions

O Paris Saint-Germain deu um grande passo rumo às oitavas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira (11), ao vencer o Brest por 3 a 0 na partida de ida do playoff de acesso às oitavas de final do torneio, em Guingamp.

O português Vitinha abiu o placar aos 21 minutos convertendo um pênalti e fazendo justiça após uma primeira meia hora de jogo em que o time do técnico Luis Enrique foi superior, embora o Brest - que também joga na Ligue 1 francesa - tenha quase empatado pouco depois, com uma cabeçada na trave do senegalês Abdallah Sima (36').

Pouco antes do intervalo, Ousmane Dembelé, que já havia originado o pênalti com um chute que acertou a mão de um zagueiro do time adversário, aumentou ao finalizar com segurança um contra-ataque comandado por Hakimi pela ponta direita (45').

O segundo tempo começou acelerado, com uma defesa à queima-roupa de Gianluigi Donnarumma em uma tentativa de Sima (48') e um gol anulado por impedimento do parisiense Desiré Doué (50'). Não demorou muito para que o PSG voltasse a assumir as rédeas e Dembelé praticamente garantiu a vitória marcando seu segundo gol da noite (66').

O Brest não desistiu em nenhum momento, mas o placar não se mexeu mais e os parisienses vão disputar o jogo de volta na próxima quarta-feira, no Parque dos Príncipes, com a tranquilidade de terem feito o dever de casa em Guingamp, onde a equipe bretã manda seus jogos na Liga dos Campeões.