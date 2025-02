Primeira edição dos Jogos Olímpicos de eSports é adiada para 2027

Com a sede mantida em Riade, na Arábia Saudita, a primeira edição dos Jogos Olímpicos de eSports, inicialmente programada para este ano, foi adiada para 2027, anunciou o Comitê Olímpico Internacional nesta terça-feira (11).

O adiamento não chega a ser uma surpresa, já que o novo evento, confiado pelo COI à Arábia Saudita por um período de 12 anos, precisa criar pontes entre o universo olímpico e os jogos eletrônicos.

O anúncio foi feito dois dias depois de uma reunião entre o presidente do COI, Thomas Bach, o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, e seu ministro dos Esportes.

Apesar do adiamento para daqui a dois anos, a fase de classificação para os Jogos começará já em 2025.

- Em anos ímpares? -

Há anos interessado em integrar os videogames ao universo olímpico sem desvirtuar os Jogos Olímpicos tradicionais, o COI decidiu, pouco antes de Paris-2024, criar um evento completamente diferente.

O Comitê Olímpico Saudita assinou então um acordo inédito na história do movimento olímpico para ceder a organização da nova competição até 2037, embora a frequência do evento ainda não tenha sido definida.

Presidente da comissão de eSports promotora deste acordo, o francês David Lappartient propôs os Jogos eletrônicos "a cada dois anos", em cada ano ímpar olímpico, mas o COI ainda não tomou uma decisão definitiva.

A adaptação dos esportes eletrônicos aos princípios olímpicos (como a formação de equipes nacionais, as negociações com os editores de videogames, a implementação de um programa antidoping e de controle da integridade das competições e o respeito da 'não violência) é um trabalho mais complexo do que o previsto e justifica o adiamento de dois anos da primeira edição do novo evento.

O COI assinou um acordo de parceria com a Esports World Cup Foundation (EWCF), que "fornecerá seu conhecimento em matéria de seleção de jogos, estrutura dos torneios e fortalecimento do ecossistema dos esportes eletrônicos", o que permitirá "estabelecer os princípios de classificação" para estes novos Jogos.

- Gigante do esporte mundial -

O novo evento vai reforçar um pouco mais o peso cada vez maior da Arábia Saudita no esporte mundial: além de sediar competições de futebol, Fórmula 1, hipismo e boxe, o país vai organizar a Copa do Mundo de 2034 e não esconde o desejo de receber os Jogos Olímpicos de verão.

Antes, a monarquia vai organizar os Jogos Asiáticos de inverno em 2029 em um complexo futurista e completamente novo chamado Neom, um projeto faraônico promovido por Mohammed bin Salman, que quer impulsionar o turismo e os negócios no país, para não depender quase que exclusivamente das receitas de petróleo.

Ciente da controvérsia crescente em torno do protagonismo cada vez maior da Arábia Saudita no esporte, que os críticos atribuem ao desejo do país de desviar o foco diante das denúncias de violações dos direitos humanos, Thomas Bach afirmou em julho do ano passado que os Jogos de eSports vão se "ajustar totalmente à Carta Olímpica e aos valores olímpicos".

Nesta terça-feira, o COI enfatizou o "forte crescimento" do esporte saudita "como um todo", com "mais de 100 competições internacionais masculinas e femininas" organizadas, e também destacou que o número de praticantes de alguma atividade esportiva no país triplicou desde 2015, chegando a "quase 50% da população".