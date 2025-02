Presidente do Santos diz que acerto com Thiago Maia virou 'novela', mas mira exigências

O Santos segue em tratativas para concretizar a contratação do volante Thiago Maia. Segundo o presidente Marcelo Teixeira, o clube precisa atender as exigências feitas pelo Flamengo para concluir o negócio. O mandatário revelou que, apesar de um acordo inicial, o time rubro-negro solicita garantias bancárias antes da transação ser sacramentada.

"Thiago Maia é uma novela. Tínhamos acertado com o Internacional, que era até então a dificuldade do processo. Já tínhamos feito a conclusão com o Flamengo, mas agora eles exigem garantias bancárias ou algumas garantias que o Santos está tratando para viabilizar essa contratação. Exige de nós um período para que a gente encontre como seriam essas garantias", explicou Teixeira.

O volante, que defendeu o Internacional em 39 partidas e marcou dois gols, deve custar cerca de R$ 41 milhões ao Santos. Parte desse montante envolve uma dívida que o clube assumirá do time gaúcho com o Flamengo, o que explica a exigência de garantias financeiras para a conclusão do acordo. Diante desse cenário, a diretoria alvinegra busca alternativas para atender às exigências, incluindo a possibilidade de utilizar receitas futuras, como as cotas de transmissão.

"Temos o televisionamento que não fizemos antecipação, como ocorreu no ano passado. Estamos tentando essas alternativas. Se conseguirmos alcançar, sim (a negociação será fechada)", completou o presidente santista, em entrevista concedida aos jornalistas na sede da Federação Paulista de Futebol (SP), na capital.

O Santos tem até esta sexta-feira, data de encerramento da janela de transferências do futebol brasileiro, para finalizar a transação. Apesar dos desafios, a negociação está em estágio avançado, o que ficou evidente com a ausência do jogador na semifinal do Campeonato Gaúcho, quando o Internacional enfrentou o Caxias.

Em nota oficial, o Inter confirmou a iminência do acerto. "O Sport Club Internacional e o atleta Thiago Maia estão nos trâmites finais para a realização de sua transferência definitiva. Por esse motivo, o jogador estará ausente da partida contra o Caxias. Assim que a operação for concluída, comunicaremos oficialmente", informou o Inter.