Presidente do Cuiabá cobra dívidas de Corinthians, Santos e Atlético-MG e detona órgão da CBF

O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch criticou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão criado pela CBF para resolver conflitos entre federações e clubes. Com valores pendentes a receber de Corinthians, Santos e Atlético-MG, o dirigente disse que este novo cenário tem contribuído com medidas que incentivam o calote.

"O CNRD está incentivando o mau pagador no futebol brasileiro. Os clubes contratam, não cumprem compromissos e procuram o órgão para depois conquistarem vantagens e não cumprirem os contratos firmados em seus negócios", afirmou o mandatário da equipe de Mato Grosso que tem aproximadamente R$ 34 milhões a receber dos três clubes brasileiros.

O clube da capital paulista adquiriu o volante Raniele por 3 milhões de euros em quatro prestações. Não cumpriu com as obrigações e atualmente a dívida gira em torno de R$ 19 milhões por causa dos atrasos.

Já o caso do Santos se refere à transação envolvendo o defensor Joaquim. Desde o dia 30 de janeiro, o clube da Baixada está atrasado com a última parcela, de 1 milhão de euros. Por causa do atraso, uma multa contratual de 30% elevou a dívida.