Presidente do Corinthians diz que família sofreu ameaças: 'Tive que esconder minha filha'

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, revelou que sua família foi alvo de ameaças durante a eleição presidencial, em 2023. O dirigente disse que precisou andar de carro blindado e até escondeu sua filha nos momentos mais "difíceis" da última campanha presidencial.

"Tivemos uma campanha muito difícil. Eu e minha família fomos ameaçados em todos os sentidos. Tive que andar de carro blindado, coisa que eu nunca fiz na vida. As ameaças foram fortes demais, usamos coletes à prova de balas. Ao ponto de ter que esconder minha filha. Não poder sair (de casa)", declarou, em entrevista ao SBT.

Melo não deu detalhes sobre as ameaças, mas afirmou que cogitar desistir da campanha a pedido da própria filha. "Um dia minha filha entrou no meu gabinete e disse: 'você é meu pai, não presidente do Corinthians, vamos embora disso aqui porque você não precisa disso'", contou.

"Foi o único dia em que me deu vontade de ir embora. E depois a torcida me apoiou. Pela primeira vez, apoiaram um presidente. E me falaram para não ser covarde. E eu pedi a ajuda deles, disse que, pelo Corinthians, vou até o final. Vou pelo Corinthians, que é minha maior paixão depois da minha filha."

Após vencer a eleição, Melo assumiu a presidência do Corinthians no dia 1º de janeiro de 2024. Desde então, acumulou dificuldades na gestão do clube, como a troca repentina de patrocinador master, com denúncias de pagamento irregular a intermediário do contrato.