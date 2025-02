Praia Clube retoma liderança da Superliga feminina de vôlei

Jogadoras do Praia comemoram nova vitória. Eliezer Esportes / Praia Clube/Divulgação

O Praia Clube retomou a liderança da Superliga feminina de vôlei na noite de segunda-feira (3). A equipe bateu o Pinheiros (SP) por 3 a 1, parciais de 23/25, 25/13, 27/25 e 25/18.

Esta foi a 14ª vitória da equipe de Uberlândia em 16 rodadas. Agora, as mineiras somam 38 pontos, dois à frente das rivais do Minas Tênis Clube, que está na segunda posição.

O jogo foi bastante equilibrado, com exceção do segundo set. Com 25 acertos, a ponta russa Sofya Kuznetsova foi a maior pontuadora da partida. A central Adenízia foi eleita a melhor do jogo e ficou com o Troféu Viva Vôlei. Na partida que durou duas horas e cinco minutos, ela anotou 16 pontos.

Fran Ricther marcou 15 vezes e foi a maior pontuadora do Pinheiros na partida, seguida por Carol Grossi com 14. O time paulista sofreu a 12ª derrota e, com 11 pontos, está na 11ª e penúltima colocação do campeonato, dois pontos atrás de Brasília e Barueri, que são os primeiros fora da zona de rebaixamento para a Superliga B.

Maringá vence batalha contra o Mackenzie

Maringá segue entre os oito melhores. Divulgação / Mackenzie EC

No outro jogo da segunda, o Maringá (PR) foi a Belo Horizonte e derrotou o Mackenzie por 3 sets a 2, com parciais de 25/13, 16/25, 20/25, 25/14 e 15/10. Esta foi a quinta vitória do time paranaense, que está na oitava colocação.

Gabi Cândido marcou 18 pontos e foi a principal pontuadora do jogo que durou duas horas e 18 minutos. O Trofé Viva Vôlei foi para Fran Jacintho, também do Maringá, que terminou com 17 acertos, sendo cinco deles de bloqueio, fundamento decisivo para a vitória das visitantes.

Já o time mineiro perdeu pela décima vez e, com 19 pontos, dois à frente do Maringá, segue em sétimo lugar.