Praia Clube bate o Fluminense e mantém liderança da Superliga feminina de vôlei

As equipes mineiras seguem na disputa pela melhor campanha da fase classificatória da Superliga feminina de vôlei. Na quinta-feira (13), Praia Clube e Minas Tênis Clube venceram suas partidas, fora de casa, e estão separadas por dois pontos.

O primeiro a entrar em quadra foi o Minas, que em São Paulo superou o Pinheiros por 3 a 0, parciais de 25/16, 25/19 e 25/23. Com 14 vitórias em 17 partidas, o time dirigido pelo italiano Nicola Negro chegou aos 39 pontos. Já as paulistas perderam a 13ª e com apenas 11 pontos estão na vice-lanterna.

Com 18 e 12 pontos, respectivamente, a oposta Kisy e a ponta dominicana Yonkaira Peña foram as principais pontuadoras da equipe mineira. No Pinheiros, a ponta Talía fez sete.

— Foi um jogo difícil, principalmente no terceiro set. Entramos desconcentradas, mas fico feliz pela inversão ter dado certo e o jogo ter terminado em 3 a 0. Sabíamos a importância de pontuar aqui, e o trabalho foi feito — disse Kisy, que foi eleita a melhor do jogo e levou o Troféu Viva Vôlei.

Pouco depois foi a vez do Praia Clube enfrentar o Fluminense, no Rio de Janeiro, e marcar 3 a 1, parciais de 25/17, 25/8, 19/25 e 25/18. Com 15 vitórias e 41 pontos somados, o time de Uberlândia manteve a primeira posição, enquanto a equipe carioca perdeu a sexta e com 33 pontos está em quinto lugar.

A líbero Natinha, que viveu dias conturbados após revelar em uma live a traição do namorado, foi eleita a melhor do jogo em que teve 43% de aproveitamento nos passes.

A principal pontuadora do confronto foi a oposta Ariane, do Fluminense, que marcou 21 vezes. No Praia, a ponta russa Sofya Kuznetsova marcou 19, seguida pela oposta americana Nia Reed, que fez 18, e pela central Adenízia, que terminou com 16 pontos assinalados.

Nesta sexta-feira (14) mais duas partidas serão jogadas. Em Brusque, o Abel Moda recebe o Osasco, às 18h, e em Bauru, o time da casa enfrenta os Sesc RJ Flamengo, às 21 horas.