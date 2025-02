Porto Alegre sedia 23ª edição da Copa da Juventude de Vela 

Fabiano Benedetti / Veleiros do Sul/Divulgação

A 23ª edição da Copa da Juventude de Vela terá nesta terça-feira (4), a partir das 13h, suas primeira regatas. Barcos das classes ILCA 6 e 7, 14 duplas na classe 29er e 15 duplas na 420 irão competir na raia do Veleiros do Sul. A competição deverá reunir até o próximo sábado (8), 109 atletas representando Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal.