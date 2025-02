Ponte Preta aproveita expulsão e pênaltis para vencer o Guarani em clássico no Paulistão

Aproveitando vantagem numérica em boa parte do jogo, a Ponte Preta venceu o Guarani por 2 a 0 no Dérbi 209. O time alvinegro contou com dois pênaltis no primeiro tempo para garantir a vitória, convertidos por Danilo Barcelos e Jean Dias. A partida, válida pela oitava rodada do Paulistão, foi realizada no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Com o resultado, a Ponte Preta chegou a 15 pontos, se firmando na briga por vaga no do Grupo D com São Bernardo e Palmeiras. O Guarani tem dez pontos e ainda segue na liderança do Grupo B, mas viu os adversários colarem. A chave conta com Portuguesa (9), Santos (9) e Red Bull Bragantino (8), que já entraram em campo.

Mesmo fora de casa, o Guarani começou melhor e foi o primeiro a finalizar, com João Marcelo, em bola que passou rasteira, perto da trave. A Ponte Preta, porém, conseguiu encaixar a marcação e equilibrou o duelo. Conseguiu responder com Jean Dias, que chutou de longe, no alto, mas Gabriel Mesquita espalmou bem.

A partir dos 25 minutos, o jogo passou a ficar muito favorável à Ponte Preta. Jean Dias arrancou em velocidade, sofreu puxão de Lucas Rafael e caiu dentro da área. Inicialmente, o árbitro Raphael Claus marcou pênalti e aplicou cartão amarelo. Ele foi chamado ao VAR para rever o lance, manteve a marcação e ainda trocou a cor do cartão, expulsando o zagueiro bugrino. Na cobrança, Danilo Barcelos bateu forte e no alto para abrir o placar.

O gol e a vantagem numérica deram muita confiança à Ponte Preta, que passou a controlar o dérbi. A situação ficou ainda melhor quando Jean Dias fez boa jogada na esquerda e caiu na área após sofrer toque de Raphael Rodrigues. O árbitro marcou pênalti e o próprio Jean Dias converteu, embora Gabriel Mesquita tenha acertado o canto.

Apesar da grande desvantagem, o Guarani tentou manter a tranquilidade no segundo tempo. Quase marcou nos primeiros minutos quando o goleiro Diogo Silva saiu muito mal e a bola sobrou para Deni Junior. O atacante tentou por cobertura, mas Diogo se recuperou e conseguiu fazer a defesa.

A Ponte Preta conseguiu equilibrar os avanços ofensivos e chegou com perigo em chute forte de Dudu. O Guarani voltou a assustar com João Marcelo, mas Diogo Silva foi bem e defendeu em dois tempos.

Na reta final, Saimon foi expulso direto após falta dura e também deixou a Ponte Preta com dez jogadores. O Guarani teve uma grande chance de diminuir o placar quando João Marcelo saiu na cara do gol, mas chutou para fora. Mesmo sem criar muito no segundo tempo, a Ponte Preta conseguiu segurar a vitória.

A Ponte Preta volta a campo já na quarta-feira, às 19h30, quando visita o Mirassol no José Maria de Campos Maia, o Maião, pela nona rodada. No dia seguinte, às 19h30, é a vez do Guarani receber o Novorizontino no Brinco de Ouro, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 2 X 0 GUARANI

PONTE PRETA - Diogo Silva; Saimon, Emerson e Artur; Maguinho, Léo Oliveira (Lucas Cândido), Pedro Vilhena (Dudu) e Danilo Barcelos; Jean Dias (Renato), Danrlei (Bruno Lopes) e Victor Andrade (Éverton Brito). Técnico: Alberto Valentim.

GUARANI - Gabriel Mesquita; Lucas Justen (Cauê), Raphael Rodrigues, Lucas Rafael e Emerson Barbosa; Nathan Camargo (João Victor), Mateus Sarará (Isaque) e Anderson Leite (Titi); Luiz Miguel (Caio Mello), Deni Junior e João Marcelo. Técnico: Maurício Souza.

GOLS - Danilo Barcelos, aos 33, e Jean Dias, aos 52 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Artur, Maguinho, Danilo Barcelos e Victor Andrade (Ponte Preta).

CARTÕES VERMELHOS - Saimon (Ponte Preta) e Lucas Rafael (Guarani).

ÁRBITRO - Raphael Claus.

RENDA - R$ 305.600,00.

PÚBLICO - 12.197 pagantes (13.347 presentes).