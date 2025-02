Piquerez vê Palmeiras em evolução e vê jogo com Corinthians como 'decisão': 'Temos de ganhar'

Em semana de jogo contra o Corinthians, o Palmeiras deu sequência à preparação para a partida diante do maior rival com mais um trabalho na Academia de Futebol. Um dos jogadores mais experientes do elenco, e recuperado de uma grave lesão no joelho, o lateral-esquerdo Piquerez deu o tom sobre a forma como o clássico deve ser encarado.

Em um ano que vai contar com o novo formato do Mundial de clubes da Fifa, Piquerez afirmou que a temporada vai ser ainda mais acirrada com tantas competições. Nesta linha de raciocínio, ele afirmou que a necessidade de bons resultados, já no início do ano, vão ser importantes para fortalecer o elenco.