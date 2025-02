Piqué faz proposta ousada para o futebol: "Acabar com o 0 a 0"

Ex-jogador do Barcelona defende um jogo mais dinâmico. FADEL SENNA / AFP

Existe algum partida ruim de assistir? Para Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola, a resposta é simples: qualquer 0 a 0, sem gols, não é atrativo para os fãs e torcedores.

A ideia ousada do fundador e gestor da Kings League, campeonato de futebol sete que tem ganhado fama e conquistado os jovens, é igualmente simples: encontrar formas de acabar com os empates sem gols no esporte.

— O que entretém no futebol? O gol. Não é possível que um jogo acabe 0 a 0 — afirmou Piqué, em entrevista ao podcast do ex-goleiro do Real Madrid Iker Cassillas, e completou:

— Não é possível que você vá a um estádio de futebol, gaste até 300 euros e o jogo termine 0 a 0. Algo precisa ser feito.

A proposta do agora empresário Piqué é de que, em casos de empates por 0 a 0, nenhuma das equipes some pontos. Isto vale para as ligas de pontos corridos, principalmente, como o Campeonato Brasileiro e as primeiras fases dos Estaduais no Brasil, por exemplo.

— O que aconteceria? A partir de 70 minutos, o jogo se abriria. Não haveria mais defesa e os times passariam a atacar mais. Sairia um gol — defendeu o ex-jogador.

Número de empates

Na primeira fase do Campeonato Paulista deste ano, por exemplo, oito partidas terminaram em empates sem gols. Isso equivale, em média, a 8% dos jogos.

No Gauchão, foram seis empates sem gols nas 48 partidas da primeira fase da competição.

Já a Copa do Mundo de 2022 registrou o maior número de empates sem gols na história do torneio (sete, igualado com os Mundiais de 2010 e 2014).

— Você precisa incentivar de alguma maneira, sem mudar o esporte em si, com certas regras para tornar o futebol mais atrativo. O futebol é um produto, e esse produto tem de ser divertido. Que você coloque na partida e no minuto 15, 20, os garotos de hoje em dia não peguem o celular — afirmou Piqué.

Criado em 2023, a Kings League tenta atrair justamente esse público jovem. O formato virou sensação entre fãs do esporte da Geração Z, com times que pertencem a streamers que presidem e transmitem os jogos.