Philadelphia Eagles atropela Chiefs (40-22) e é campeão do Super Bowl

Em uma das vitórias mais impactantes de que se tem lembrança na NFL, o Philadelphia Eagles derrotou neste domingo (9) por 40 a 22 no Super Bowl o Kansas City Chiefs, que buscava o terceiro título consecutivo, algo nunca conquistado por nenhum time de Nova Orleans.

O quarterback Patrick Mahomes, que almejava igualar as quatro conquistas do lendário Joe Montana, desta vez se mostrou mais apagado diante da poderosa defesa dos Eagles, que conseguiram assim uma doce vingança após a derrota sofrida em 2023 na final da liga de futebol americano.

A derrocada dos Chiefs, que chegaram a ficar numa desvantagem de 34 a 0, é um duro golpe para a dinastia liderada por Mahomes e Travis Kelce, que mais uma vez recebeu a torcida nas tribunas do Caesars Superdome de sua namorada, a estrela pop Taylor Swift.

Os Chiefs permanecem com quatro títulos em sua galeria, três deles com Mahomes e Kelce no comando, enquanto os Eagles comemoraram o segundo triunfo depois do alcançado em 2018 numa noite de vingança para Jalen Hurts.

O quarterback dos Eagles, que não conseguiu evitar a derrota em 2023 apesar de um desempenho heróico, finalmente superou Mahomes, somando 221 jardas, dois touchdowns de passe e uma interceptação.

"Pude usar essa experiência e aprender com ela, o que é bom e o que é ruim", disse Hurts, que enfatizou que "a defesa ganha campeonatos".

Entre a multidão de convidados de gala, o destaque foi Donald Trump, o primeiro presidente americano em exercício a assistir a um Super Bowl e que a maioria dos telespectadores aplaudiu quando ele apareceu nos telões.

O mandatário republicano, que tem mantido uma relação tensa com a NFL, se reuniu com familiares das vítimas do ataque de 1º de janeiro em Nova Orleans, onde 14 pessoas morreram em um atropelamento em massa durante a celebração do Ano Novo.

"Pensei que seria algo bom para o país, que o presidente estivesse no jogo", afirmou Trump sobre a visita em uma entrevista para a Fox e,m que apontou como favorito os Chiefs.

"Quando um quarterback vence tanto quanto ele venceu, tenho que ir com o Kansas City", opinou Trump sobre Mahomes, que não conseguiu diminuir a distância em relação ao recorde de sete títulos de Tom Brady.

- Vaias para Taylor Swift -

Em total contraste com Trump, a multidão vaiou alto quando Taylor Swift apareceu sentada na tribuna ao lado do rapper Ice Spice.

Swift apoiou publicamente a democrata Kamala Harris contra Trump nas eleições de novembro e o presidente, por sua vez, manifestou sua animosidade em relação à cantora.

O grande espetáculo do esporte americano também não passou despercebido por Lionel Messi que, menos de 24 horas depois de um amistoso pelo Inter Miami em Honduras, se divertiu nas tribunas com seus companheiros Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets.

O tradicional show do intervalo foi protagonizado pelo rapper Kendrick Lamar, que contou não só com a colaboração anunciada da cantora SZA como também da lendária tenista Serena Williams, que exibiu passos de dança no palco.

E em outra aparição inesperada, Lady Gaga se apresentou antes do jogo na popular Bourbon Street de Nova Orleans, em uma homenagem musical às vítimas das recentes tragédias nos Estados Unidos.

- Colapso histórico -

Mesmo com todas as atrações fora de campo, a maior surpresa do Super Bowl foi a derrocada dos Chiefs, que dominaram a NFL com mão de ferro nesta década.

A vitória foi encaminhada logo cedo pelos Eagles quando Hurts, após um passe preciso de 27 jardas para Jahan Dotson, marcou ele mesmo o primeiro touchdown de uma jarda.

Do outro lado, Kelce teve vários passes de Mahomes escapando de suas mãos.

Todos os alarmes dispararam no banco do experiente Andy Reid após um 'field goal' de Jake Elliott e um 'drive' catastrófico de Mahomes.

O quarterback foi bloqueado duas vezes seguidas e cometeu um erro colossal em uma tentativa de passe interceptada pelo novato Cooper DeJean, que voou 38 jardas para um touchdown.

O pesadelo piorou dois minutos antes do intervalo com outra interceptação devastadora em Mahomes, a apenas 14 metros de sua end zone. Hurts habilitou o 'wide receiver' A.J. Brown que aumentou e o Philadelphia Eagles foi para o vestiário com uma surpreendente vantagem de 24-0.

Na história do Super Bowl, apenas um 'quarterback' conseguiu reverter uma desvantagem maior: Tom Brady, presente em Nova Orleans na sua estreia como comentarista da Fox.

Os Eagles não permitiram que os Chiefs sonhassem com o feito e Hurts garantiu a vitória com um enorme passe de 46 jardas para DeVonta Smith, que fez 34-0.

Em meio à desolação de Mahomes e Kelce no banco, a reta final serviu apenas para os Chiefs encobrirem a humilhação com dois touchdowns tardios de Xavier Worthy e outro de DeAndre Hopkins.

--- Os 10 últimos vencedores e os resultados das finais do Super Bowl:

2025: Philadelphia Eagles 40 - Kansas City Chiefs 22

2024: Kansas City Chiefs 25 - San Francisco 49ers 22

2023: Kansas City Chiefs 38 - Philadelphia Eagles 35

2022: Los Angeles Rams 23 - Cincinnati Bengals 20

2021: Tampa Bay Buccaneers 31 - Kansas City Chiefs 9

2020: Kansas City Chiefs 31 - San Francisco 49ers 20

2019: New England Patriots 13 - Los Angeles Rams 3

2018: Philadelphia Eagles 41 - New England Patriots 33

2017: New England Patriots 34 - Atlanta Falcons 28

2016: Denver Broncos 24 - Carolina Panthers 10

- Equipes com mais títulos da história:

6. Pittsburgh Steelers

. New England Patriots

5. San Francisco 49ers

. Dallas Cowboys

4. Kansas City Chiefs

. Green Bay Packers

. New York Giants

3. Oakland Raiders

. Washington Football Team

. Denver Broncos

2. Philadelphia Eagles

. Tampa Bay Buccaneers

. Baltimore Ravens

. Indianapolis Colts

. Miami Dolphins

. Los Angeles Rams