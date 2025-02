Pedro Caixinha destaca evolução do Santos e reforça 'causa Neymar' após vitória no Paulistão

Após a convincente vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Noroeste, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Paulistão, o técnico Pedro Caixinha concedeu entrevista coletiva e destacou a evolução da equipe, a importância da sequência de bons resultados e, principalmente, a gestão de Neymar dentro do elenco. O treinador reforçou o compromisso do clube em proporcionar ao camisa 10 as melhores condições para sua recuperação e desenvolvimento, visando não apenas o clube, mas também a seleção brasileira.

"Nós temos uma causa. A causa Neymar. Ele abdicou de muitas coisas para estar aqui, onde se sente bem e feliz como não se via há muito tempo. Esse é um primeiro passo para que o segundo seja a 'Causa Brasil'. Podemos trabalhar com ele da melhor maneira possível, tendo os devidos cuidados, apesar de ele querer jogar sempre. Estamos satisfeitos com sua evolução e abertos a receber a CBF para ajudar", afirmou Caixinha, reforçando a importância do atacante dentro do projeto santista.

O técnico revelou que a comissão técnica da seleção brasileira acompanhou os treinos do Santos de perto, mas que não houve contato direto com Dorival Júnior. Ainda assim, garantiu que o clube mantém as portas abertas para conversas e trocas de informações com a entidade máxima do futebol nacional. "Nossas portas estão abertas para a CBF. Gosto muito do Dorival, uma pena não tê-lo cumprimentado pessoalmente. Estamos sempre abertos e cordiais a recebê-los", destacou.

Sobre o desempenho do time, Caixinha ressaltou que a equipe fez uma de suas melhores atuações na temporada, especialmente na parte ofensiva. "A bola foi nossa, e o Brazão (goleiro do Santos) foi mero espectador. Controlamos a saída do adversário e jogamos quase sempre sob 40 metros. Foi o nosso melhor jogo no equilíbrio ofensivo", analisou. Ele também reforçou que o Santos conquistou a segunda vitória consecutiva sem sofrer gols, o que, para ele, é um reflexo do crescimento coletivo do elenco.

Mesmo com a classificação encaminhada para a próxima fase do Paulistão, o treinador fez questão de reforçar a importância de manter a seriedade e a busca por vitórias. "Não gosto de pensar dessa forma. Se tenho a classificação garantida, quero mais. Se posso terminar com 18 pontos, não quero terminar com 15 ou 16. Ter um ciclo de vitórias é importante. Minha filosofia é jogo a jogo", explicou.

Por fim, Caixinha comentou sobre a disputa interna dentro do elenco e admitiu que terá dificuldades para definir os titulares. "Quando tivermos o grupo fechado, vou falar com os jogadores e deixar claro: vou ter a vida dificultada porque todos têm qualidade para jogar. Todos vão lutar e eu tenho que decidir quem são os 11, mais os cinco que entram em cada jogo e quem tem que ficar de fora. Esse será meu bom problema", concluiu.