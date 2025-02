Palmeiras vence Botafogo de virada e evita queda precoce no Paulistão

O Palmeiras se salvou de ser eliminado do Paulistão na penúltima rodada. A vitória de virada por 3 a 1 nesta quinta-feira, no Allianz Parque, sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, com gols de Estêvão, Facundo Torres e Luighi, mantém vivo o time de Abel Ferreira no Estadual, embora seja desconfortável ainda o cenário para a equipe alviverde, que não depende apenas de si para se classificar.

São 20 pontos somados para o atual tricampeão paulista, que segue na terceira posição do Grupo D, atrás de São Bernardo e Ponte Preta, ambos com 22. Na derradeira rodada da fase de grupos, vai a Mirassol com a obrigação de vencer e tem de torcer por um tropeço do time campineiro, que encara o Red Bull Bragantino em Campinas - todos os jogos da 12ª rodada serão domingo, às 18h30.

Se ganhar e a Ponte não vencer seu jogo, o Palmeiras irá às quartas de final e impedirá o vexame de ficar fora do mata-mata do torneio, algo que não ocorre desde 2010. O resultado na arena palmeirense decretou a eliminação do Botafogo, que registra 11 pontos no Grupo A, no qual avançaram Corinthians e Mirassol.

Recuperado de gripe, Estêvão foi o protagonista da virada palmeirense. Marcou um golaço, o de empate, e participou do segundo, escancarando a grande dependência de que tem dele a equipe de Abel Ferreira.

O Palmeiras enfrentou as mesmas limitações dos últimos problemas e repetiu os erros que têm lhe atrapalhado. Nervoso, foi improdutivo e muito dependente de seu craque, o jovem Estêvão, que voltou à sua melhor forma. Foi dele um golaço que evitou que a equipe fosse ao intervalo em desvantagem depois que Alexandre Jesus foi às redes aproveitando um "latifúndio" na defesa palmeirense.

Estêvão empatou com uma pintura que, do elenco, só ele é capaz de protagonizar. Perseguido por três, o garoto driblou, arrancou, tabelou com Raphael Veiga, entrou na área e marcou com a perna ruim, a direita, com um toque por cima do goleiro. Marcos Rocha também balançou a rede, só que depois de fazer falta no ganês Sabit Abdulai. Por isso, seu gol foi anulado com o auxílio do VAR.

Não fez muito novamente o Palmeiras, que terminou o primeiro tempo sob vaias. As organizadas, depois de passarem 45 minutos em silêncio como protesto, resolveram protestar de outra forma, com cobranças à presidente Leila Pereira e ao diretor Anderson Barros:

"Oh Leila, incompetente, pegou o Palmeiras pra brincar de presidente", cantaram, antes de xingar o executivo. "Ei, Barros. Vai tomar no c*."

Coincidência ou não, os anfitriões voltaram com outra postura para o segundo tempo. Embora ainda desorganizado e deixando espaços para o rival de Ribeirão Preto contra-atacar, o time alviverde conseguiu triangular e intensificou a pressão.

Sempre liderado por Estêvão, o Palmeiras concentrou seus ataques pela direita, insistiu com arremates de fora da área e pelo alto até encontrar o gol da virada no sufoco, em lance que começou com cruzamento de Estêvão, teve a escorada de Murilo e terminou com a conclusão de joelho de Facundo Torres e o consequente alívio palmeirense.

Mais relaxada, a equipe alviverde fez o terceiro com o garoto Luighi em uma pancada após corta-luz de Ríos e sacramentou a vitória que alivia, ainda que momentaneamente, a pressão e deixa mais tranquilo o time de Abel Ferreira para decidir sua vida no torneio na última rodada.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 X 1 BOTAFOGO

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Benedetti (Luighi), Murilo e Piquerez (Naves); Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres (Vanderlan) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira. Técnico: Abel Ferreira.

BOTAFOGO - João Carlos; Ericson, Edson e Alisson Cassiano; Wallison, Sabit, Gabriel Bispo, Sabit Abdulai (João Costa) e Gabriel Risso; Alejo Dramisino (Douglas Baggio), Jonathas Cafu e Alexandre Jesus (Pablo Thomaz). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Alexandre Jesus, aos 25, e Estêvão, aos 28 minutos do primeiro tempo. Facundo Torres, aos 30, e Luighi, aos 39 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alexandre Jesus, João Carlos, Murilo, Walison e Luighi.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

PÚBLICO - 23.079 torcedores.

RENDA - R$ 1.752.852.80.