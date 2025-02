Palmeiras perde pênalti no fim e empata dérbi com o Corinthians

Estêvão desperdiçou um pênalti nos acréscimos do clássico. Cesar Greco / Palmeiras, Divulgação

Atrasado em meia hora pela tempestade de granizo que caiu na capital paulista, o primeiro dérbi de 2025 terminou empatado por 1 a 1. Palmeiras e Corinthians fizeram um jogo de bom nível técnico na casa do alviverde, que foi superior e dominou a maior parte do clássico. Estêvão parou em Hugo Souza e perdeu nos acréscimos o pênalti que daria a vitória aos mandantes.

Mauricio marcou para os palmeirenses e Yuri Alberto, que depois foi expulso, deixou tudo igual no clássico, permeado por provocações dentro e fora de campo. Antes do jogo — a cabeça de um porco foi arremessada perto de uma das entradas do estádio.

O jogo

O gol cedo, marcado por Mauricio, aos nove minutos, em chute seco após bonito lançamento de Piquerez, reforçou a impressão de que os anfitriões não dariam brechas aos visitantes. O meia-atacante é o protagonista palmeirense em 2025 e o artilheiro na temporada: são quatro gols em cinco partidas.

Richard Ríos devolveu o Corinthians ao jogo com um erro primário. O colombiano, único volante escalado do Palmeiras desde o início, resolveu driblar no campo defensivo e perdeu a bola para Depay. O holandês colocou Yuri Alberto na cara do gol: 1 a 1.

Estêvão, Veiga, Mauricio e Facundo, além de Gómez foram os protagonistas das tentativas palmeirenses para retomar a vantagem no placar no segundo tempo. Mas o Corinthians resistiu, tanto com 11 como depois da expulsão de Yuri Alberto, que recebeu um segundo amarelo ao simular uma falta em dividida com Naves.

Sem um camisa 9 e sem criatividade, os anfitriões foram incapazes de vencer o bloqueio defensivo corintiano. Mayke se infiltrou na área, foi achado por Facundo Torres, e cabeceou na trave.