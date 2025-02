Palmeiras define base nos EUA para Mundial de Clubes no meio do ano

O Palmeiras já sabe onde ficará para o Mundial de Clubes, entre junho e julho. O clube definiu as instalações da Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, como base de treinamento durante a primeira fase. A sede que receberá jogos mais próxima é Charlotte, onde o time de Abel Ferreira não disputará nenhuma partida.

O campus da Universidade da Carolina do Norte dispõe de um estádio com capacidade para 3,5 mil pessoas, dois campos de treinamento, vestiários e sala de musculação, entre outras comodidades. Os meses de junho e julho são os mais chuvosos de Greensboro.

Apesar da semelhança com a palavra "green" (verde, em inglês), o que faria o Palmeiras se sentir em casa, o nome do município faz referência a Nathanael Greene, major que lutou na Guerra de Independência dos Estados Unidos.

Já o Fluminense ficará na Universidade da Carolina do Sul, na cidade de Colúmbia. O clube carioca considerou outras seis possibilidades disponibilizadas pela Fifa antes de decidir pelo local. O complexo esportivo foi utilizado pelo Liverpool, na pré-temporada do time inglês em 2024.

O Centro de Treinamento atende exclusivamente ao futebol e conta com academia completa, quatro vestiários, espaço de recuperação com crioterapia (tratamento com frio), sala de fisioterapia, auditório, entre outros espaços. A universidade fica a menos de dez minutos do hotel onde a equipe vai ficar hospedada e a 18 minutos do aeroporto. O Fluminense jogará em Nova York e Miami. Os voos para os dois locais são considerados curtos pela direção tricolor.