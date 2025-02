Palmeiras bate o Mirassol, se vale de derrota da Ponte Preta e avança às quartas do Paulistão

O Palmeiras suou muito, sofreu mais do que o esperado e evitou a queda precoce no Paulistão. O atual tricampeão paulista derrotou o Mirassol por 3 a 2 neste domingo, fora de casa, e contou com a derrota da Ponte Preta para o Red Bull Bragantino para se classificar às quartas de final do campeonato estadual mais importante do País.

Oscilante, a equipe de Abel Ferreira fez um péssimo primeiro tempo, falhou muito defensivamente, mas cresceu na etapa final e garantiu a classificação com gols de Flaco López, Raphael Veiga e do jovem Allan. O Mirassol, classificado antecipadamente, foi valente e endureceu como pôde a vida do time alviverde, que jogará o mata-mata do Estadual pelo 15ª ano seguido.

Nas quartas, o atual tricampeão paulista enfrenta o São Bernardo em jogo único. Como terminou no segundo lugar do Grupo D, com os mesmos 23 pontos do líder mas superado no número de vitórias, terá de jogar fora de casa, no Estádio Municipal 1° de Maio, a casa do rival no ABC.

Segundo colocado do Grupo A, o Mirassol enfrentará o Corinthians na Neo Química Arena. As datas e horários dos confrontos ainda serão divulgados nesta segunda-feira, 24, pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Jogou tranquilo, como se estivesse classificado, o Palmeiras. Parecia que não precisava do resultado a equipe comandada por Abel Ferreira, que só fez expressões negativas à beira do gramado, já que viu uma péssima apresentação de seus atletas no primeiro tempo, incapazes de produzir no ataque e protagonista de falhas na retaguarda.

Tiveram até mais sorte do que juízo os visitantes, com uma atuação ruim da zaga ao ataque, porque desceram ao intervalo em igualdade. Quando a melancolia predominava, o goleiro Alex Muralha, conhecido por sua extensa linha de falhas, entregou rebote nos pés de Flaco López após chute fraco de Estêvão.

O argentino fez um dos gols mais fáceis de sua carreira e deixou o Palmeiras em vantagem aos 32 minutos. Bastava, aos visitantes, administrar o resultado. Não conseguiram. O time seguiu jogando muito mal, não conseguia sequer sair jogando e entregava com facilidade a bola ao Mirassol.

Em um de seus muitos erros, Vanderlan, um dos piores em campo, perdeu a bola, foi driblado e não acompanhou Iury Castilho e Lucas Ramon. Os dois tabelaram e o primeiro acertou chute potente no alto para vencer Weverton e empatar. O travessão ainda impediu a virada dos anfitriões, que seria o resultado mais justo, em chute de Chico Kim.

Antes passivo, o Palmeiras acordou no segundo tempo e retomou cedo a vantagem no placar com o até então sumido Raphael Veiga, que se valeu de sua principal virtude, o chute seco, para ir às redes no primeiro minuto da etapa final. A finalização de primeira e cruzada do meio-campista passou por Alex Muralha, que poderia ter feito coisa melhor no lance.

O problema é que, como no primeiro tempo, o time alviverde foi incapaz de segurar sua vantagem. Até jogou melhor no segundo tempo, criou duas chances para ampliar e matar a partida, só que não as aproveitou.

E repetiu erros que não poderia cometer no campo defensivo. O maior deles foi deixar Léo Gamalho, experiente centroavante de 39 anos, livre na pequena área. Ele subiu no meio dos zagueiros palmeirenses e cabeceou no canto.

Foram muitos erros, mas um atributo fez a diferença para o Palmeiras se classificar: o arrojo para buscar a vitória. Depois de levar o empate duas vezes, o time alviverde encontrou forças para fazer o terceiro gol, com o jovem Allan, de cabeça, e deixar Mirassol classificado.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 X 3 PALMEIRAS

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur, Daniel Borges; Danielzinho, José Aldo e Gabriel (Clayson); Negueba (Roni), Chico Kim (Léo Gamalho) e Iury Castilho (Davó). Técnico (auxiliar): Ivan Baitello.

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Naves, Benedetti e Piquerez; Emiliano Martínez (Luighi), Richard Ríos (Aníbal Moreno) e Raphael Veiga; Estêvão (Mayke), Facundo Torres (Allan) e Flaco López (Thalys). Técnico: Abel Ferreira. Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Flaco López, aos 32, e Iury Castilho, aos 43 minutos do primeiro tempo. Raphael Veiga, a um, e Léo Gamalho, aos 35, e Allan, aos 41 do segundo tempo.

ARBITRA - Edina Alves Batista.

CARTÕES AMARELOS - Richard Ríos, Lucas Ramon, Alex Muralha.

PÚBLICO - 8.428 pagantes.

RENDA - R$ 759.002,00.