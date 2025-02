Palmeiras avança por Vitor Roque e espera definir a contratação até terça

O Palmeiras avançou por Vitor Roque e está otimista de que fechará nos próximos dias a contratação do atacante de 19 anos. O clube tem um acordo com o Barcelona, dono dos direitos econômicos do atleta, avançou em outras questões e continua conversando com o Bétis, pelo qual o jogador atua emprestado.

As conversas seguem e ainda faltam detalhes para que o negócio seja fechado. A diretoria palmeirense nunca esteve tão otimista como agora e estipulou a próxima terça-feira, 25, como o prazo final para definir a contratação de Vitor Roque.

As conversas têm evoluído principalmente por três fatores: o Palmeiras concordou em pagar os 25 milhões de euros (R$ 150 milhões) pedidos pelo Barcelona por 80% do atleta, a boa relação entre dirigente de Barcelona e Bétis que fez o time de Sevilha desistir de querer uma compensação financeira para liberar o atacante agora e a intervenção de André Cury, empresário do jogador, responsável por definir as bases do acordo, como publicou o jornal espanhol Sport.

Parte das pendências foram sanadas e a operação não é mais complexa como antes. Porém, há ainda detalhes a serem resolvidos. Um deles é quanto à forma de pagamento, que deve ser parcelado.

O maior obstáculo sempre foi o Bétis, que, embora não planeje renovar o empréstimo de Vitor Roque e venha usando pouco o jogador, não gostava da ideia de liberá-lo sem receber uma compensação. No entanto, o clube andaluz mudou sua visão diante da boa relação que mantém com o Barcelona e por causa da economia de quatro meses de salários e de 1,5 milhão de euros referentes ao número mínimo de partidas estipulado no contrato de empréstimo.

O Barcelona sempre foi favorável ao acordo. O time catalão considera que não terá retorno esportivo com o atleta e quer recuperar os 30 milhões de euros que investiu quando comprou o jovem do Athletico-PR em julho de 2023 - o acordo também incluía 31 milhões de euros (R$ 185 milhões) em bônus por metas que não foram cumpridas.

Vitor Roque também gostou da proposta e aprova a ideia de retornar ao Brasil agora e disputar o Super Mundial de Clubes entre junho e julho. Vê, no Palmeiras, a oportunidade de voltar a jogar com constância, o que não ocorreu na Europa, e recuperar o melhor nível técnico.

André Cury, empresário do jogador, tem conversado com frequência com a presidente Leila Pereira, que tem pressa para selar o negócio, já que a janela para contratações fecha na próxima sexta-feira, 28. A diretoria palmeirense não quer que mais uma 'novela' se desenrole. Duas pessoas envolvidas que participam das conversas disseram que o acordo está "caminhando".

Vitor Roque é vice-artilheiro do Bétis - são sete gols em 32 partidas. Ele passou a enfrentar maior concorrência no setor com a chegada recente do colombiano "Cucho" Hernandéz e tem jogado menos.