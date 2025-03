Palmeiras anuncia Vitor Roque como novo reforço

Vitor Roque é o novo centroavante do Palmeiras. Divulgação / Palmeias

No último dia da janela de transferências, o Palmeiras anunciou o atacante Vitor Roque, que completou 20 anos justamente nesta sexta-feira (28). Ele chega em definitivo e com contrato de cinco anos.

— Estou muito orgulhoso por fazer parte da Família Palmeiras. Foram dias tensos, de muita ansiedade para mim e para a minha família, mas, felizmente, deu tudo certo no final. É uma honra vestir a camisa do maior campeão do Brasil — disse Roque, ao site oficial do Verdão.

A contratação era dada como certa desde a última semana, porém, o acerto foi suspenso na segunda (24) por conta de um veto da La Liga. A entidade que organiza o Campeonato Espanhol determinava a "devolução" do atleta ao Barcelona — rescindindo o empréstimo ao Betis — dentro da janela da Espanha, que está fechada desde o início do mês.

Apesar disso, os clubes tinham avançado na negociação com base nas regras da Fifa. A entidade admite o chamado "registro técnico" nos casos em que o atleta será devolvido ao clube de origem somente para ser imediatamente emprestado ou negociado com outro time.

Assim, diante do veto da La Liga, Palmeiras e Barcelona procuraram a entidade espanhola e a Fifa com argumentos jurídicos para a autorização da transferência. Na quarta (26), a entidade máxima do futebol deu o aval.

— Desde que começaram a surgir as notícias sobre a possibilidade de eu me transferir para o Palmeiras, tenho recebido diversas mensagens de torcedores palmeirenses, e esse carinho fez toda a diferença. Não vejo a hora de me juntar aos meus companheiros e estar em campo para ajudar o Palmeiras.

Roque chega como a sexta contratação do Verdão, que anunciou Bruno Fuchs, Micael, Emi Martínez, Facundo Torres e Paulinho para 2025 até o momento.

Vitor Roque surgiu na base do Cruzeiro. Porém, foi no Athletico-PR que ele chamou a atenção, com 21 gols em 45 jogos em 2023. Transferiu-se ao Barcelona no mesmo ano e agora estava emprestado ao Real Betis, pelo qual fez sete gols em 33 jogos.

