Palmeiras anuncia contratação do zagueiro Bruno Fuchs: 'É uma oportunidade maravilhosa'

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira mais um reforço para a atual temporada. Bruno Fuchs chega ao clube paulista por empréstimo até o fim de 2025. Ao fim do vínculo, o clube pode exercer a opção da compra em definitivo do atleta.

O jogador, ex-Atlético-MG, já realizou os exames médicos e deu a sua primeira entrevista como atleta palmeirense ao site oficial. "Fui bem recebido por todos do clube e estou muito feliz de estar aqui. Oportunidade maravilhosa na minha vida. Espero poder retribuir a confiança dentro de campo. Este é um centro de treinamento completo e integrado. Estou ansioso para usar tudo o que for possível. Além disso, já deu para ver que os funcionários são de excelência também. Será um casamento muito bom", afirmou o reforço.

Como fez a pré-temporada no Atlético-MG, Bruno disse estar à disposição da comissão técnica de Abel Ferreira para entrar em campo no Campeonato Paulista. "Se o professor precisar para hoje ou amanhã. Fiz a pré-temporada e estou zero bala fisicamente", disse.

O jogador comentou também o fato de reencontrar o atacante Paulinho, seu companheiro nos tempos de Atlético-MG. "É um amigo que fiz no Atlético-MG e na quarta-feira ele me mandou mensagem: 'Está vindo? Vem logo!'. É muito especial poder reviver momentos com ele e espero ter mais momentos pela frente com ele e com todos os meus novos companheiros', destacou.