Pai de Neymar garante que retorno ao Santos 'não é para cinco meses'

Neymar assinou um contrato de metade de temporada com o Santos para voltar ao clube que o revelou, mas pode ficar muito mais tempo. Em entrevista antes do jogo da equipe alvinegra contra o Água Santa neste domingo, pelo Campeonato Paulista, o pai do craque afirmou que ele não pretende ir embora no meio do ano e que o curto acordo é para dar tempo para o clube "se reestruturar".