Otávio é anunciado pelo Fluminense até 2027 e se despede do Atlético-MG: 'Novo desafio'

O Fluminense oficializou a contratação do volante Otávio, ex-Atlético-MG, com contrato assinado até dezembro de 2027. O jogador já esteve no CT Carlos Castilho, onde realizou exames médicos e formalizou o vínculo com o clube carioca. Agora, ele está à disposição da comissão técnica para a sequência do Campeonato Carioca.

Otávio tem 30 anos e passagens por CRB, Athletico-PR, Bordeaux, da França, e Atlético-MG. Pelo clube alvinegro, foram 140 jogos. Otávio usou as redes sociais para se despedir do seu ex-clube e agradecer pelos três anos defendendo o time da Cidade do Galo.

"Chegou um momento difícil, mas que faz parte na vida de um jogador de futebol. Depois de três anos, estou partindo para um novo desafio na minha carreira. Vivi no Galo momentos que jamais vou esquecer. Comemoramos quatro títulos nesses três anos. Saio pela porta da frente e com a sensação de dever cumprido", declarou o jogador.

O volante também agradeceu a todos que fizeram parte de sua trajetória no clube mineiro, incluindo diretores, jogadores, comissões técnicas e torcedores. "Deixo aqui meu agradecimento a todos que participaram desse processo junto comigo. Diretores, jogadores, funcionários, torcedores, todas as comissões técnicas que sempre me trataram com muito respeito, e amigos que fiz aqui e que vou levar para toda a minha vida", acrescentou.

O Atlético-MG também se manifestou sobre a saída de Otávio, destacando sua dedicação e as conquistas no clube. "Após três temporadas representando as nossas cores, o volante se transfere de forma definitiva para o Fluminense. Pelo clube, o atleta conquistou a Supercopa do Brasil e três Estaduais, escrevendo uma história de entrega, profissionalismo e comprometimento! Sucesso na sequência da carreira", publicou em suas redes sociais.