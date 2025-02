Ostapenko põe fim nas semifinais ao reinado de Swiatek em Doha

A tenista número 2 do mundo, Iga Swiatek, vencedora das últimas três edições do WTA 1000 de Doha, foi eliminada nesta sexta-feira (14) nas semifinais desse torneio por Jelena Ostapenko (37ª), a quem nunca venceu no circuito profissional.

Campeã de Roland Garros em 2017, a letã de 27 anos venceu por 6-3 e 6-1, alcançando a quinta vitória em cinco duelos contra a polonesa, que chegou com uma sequência de 15 vitórias consecutivas na capital do Catar desde 2022.

Swiatek, cuja segunda metade da temporada de 2024 foi ofuscada por um caso de doping que lhe custou uma suspensão de um mês, nunca havia perdido cinco jogos para a mesma jogadora.

A número 2 do mundo já havia sido eliminada nas semifinais do Aberto da Austrália, no final de janeiro, por aquela que seria a campeã do torneio, Madison Keys (6º).

Graças à vitória sobre a última das 16 cabeças de chave que ainda estava na disputa em Doha, dois dias depois de ter eliminado a número 4 do mundo, Jasmine Paolini, Ostapenko conseguiu vencer duas tenistas do Top 5 no mesmo torneio pela primeira vez em sua carreira.

"Estava bastante confiante (...) porque já nos enfrentamos várias vezes e sei jogar contra ela", admitiu Ostapenko.

No sábado ela tentará conquistar seu primeiro título de WTA 1000, categoria de torneio de maior prestígio depois dos Grand Slams (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open).

A letã vai enfrentar no sábado a americana Amanda Anisimova (41ª), vencedora da segunda semifinal, contra a russa Ekaterina Alexandrova (26ª), que havia eliminado esta semana a número 1 do mundo Aryna Sabalenka.

Swiatek, por sua vez, não conseguiu se tornar em Doha a segunda jogadora no século 21 a vencer o mesmo torneio por quatro anos consecutivos, depois do tetracampeonato da dinamarquesa Caroline Wozniacki entre 2008 e 2011 em New Haven, um torneio de menos prestígio.