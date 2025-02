Óscar Ibáñez assume seleção do Peru com desafio de classificar para Copa de 2026

O argentino Óscar Ibáñez assumiu com otimismo o cargo de técnico da seleção peruana nesta terça-feira (11), confiando que ainda poderá contar com o veterano Paolo Guerrero e sair da lanterna das Eliminatórias sul-americanas para se classificar para a Copa do Mundo de 2026.

"Estamos muito entusiasmados com esta possibilidade de classificação. Somos homens de desafios e estamos confiantes de que podemos nos classificar, como os jogadores me informaram", disse Ibáñez em sua primeira coletiva de imprensa como treinador do Peru.

Ibáñez, de 57 anos, apelou ao compromisso de todos os jogadores para deixarem para trás os maus resultados obtidos pelo Peru nas primeiras 12 das 18 rodadas das Eliminatórias, onde ocupa o décimo e último lugar com sete pontos, a dez do sexto, o Paraguai.

As Eliminatórias oferecem seis vagas diretas para a Copa do Mundo do próximo ano, na América do Norte, e o sétimo colocado tem a possibilidade de se classificar por meio de uma repescagem contra uma seleção de outro continente.

"Quando todos os jogadores estão focados, são capazes de realizar coisas incríveis. São capazes de disputar uma repescagem (hoje a sétima posição é ocupada pela Bolívia com 13 pontos). Eu apelo a isso, a poder contar com todos. Por isso destaco a resposta dos rapazes. Eles acreditam que ainda é possível", destacou.

Ibáñez disse que espera ainda contar com o artilheiro do time, Paolo Guerrero, apesar do jogador ter anunciado sua aposentadoria da seleção no dia 7 de janeiro.

"Tive a oportunidade de conversar com o Paolo para saber como ele está em relação à lesão (no tornozelo). O Paolo está disputando a Copa Libertadores, é competitivo e conto com ele. Ele está convencido de que ainda é possível (se classificar)", acrescentou.

Ibáñez será o terceiro técnico do Peru nas Eliminatórias. Ele substitui o uruguaio Jorge Fossati que assumiu o cargo em janeiro de 2024, no lugar do peruano Juan Reynoso.

O novo técnico, ex-goleiro revelado na Argentina e que desenvolveu sua carreira como jogador no Peru, onde se naturalizou, foi goleiro titular da seleção peruana nas Eliminatórias das Copas do Mundo da Coreia do Sul e Japão-2002 e Alemanha-2006.

O torneio classificatório recomeça em março, quando o Peru recebe a Bolívia na quinta-feira, dia 20, em Lima, pela décima terceira rodada, e visita a Venezuela cinco dias depois, em Maturín, pela décima quarta.