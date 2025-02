Os retrospectos de Gustavo Quinteros e Roger Machado em clássicos

Quinteros disputará sue primeiro Gre-Nal, enquanto Roger é veterano no clássico. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação / Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Embora experientes, cada um participou de mais de 30 clássicos como técnico, Gustavo Quinteros e Roger Machado passarão por situações novas no Gre-Nal 444, no sábado (8). Para o treinador gremista, será a estreia no clássico. Para o comandante colorado, será a primeira vez que trabalhará na Arena desde sua chegada ao Inter.

Dono da casa, Quinteros disputou sete derbies diferentes como técnico. Foram 31 confrontos no comando de clubes como Oriente Petrolero, Emelec, Al Nassr, Al Wasl, Universidad Católica, Colo-Colo, Tijuana e Vélez Sarsfield.

O saldo é positivo. São 15 vitórias, oito empates e oito derrotas, o que lhe confere um aproveitamento de 56,9%. Em metade dos clássicos disputados, não perdeu. Em outros dois, não venceu.

Por Colo-Colo e Emelec, Quinteros atingiu o recorde de clássicos disputados na carreira. Foram 11 encontros por cada uma das equipes. No caso, Colo-Colo x Universidad Católica (também tem um clássico pela La U) e Emelec x Barcelona de Guayaquil.

Nos dois o saldo é positivo. No duelo chileno teve cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas. No equatoriano, quatro vitórias, seis empates e uma derrota.

O retrospecto de Gustavo Quinteros como treinador em clássicos

Oriente Petrolero

Contra o The Strongest: duas vitórias;

Emelec

Contra o Barcelona de Guayaquil: cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas;

Al Nassr

Contra o Al Hilal: uma derrota;

Al Wasl

Contra o Al Wahda: duas derrotas;

Contra o Al Nassr: uma vitória

Universidad Católica

Contra o Colo-Colo: uma vitória vitória

Colo-Colo

Contra a Universidad Católica: quatro vitórias, seis empates e uma derrota;

Vélez Sarsfield

Contra o San Lorenzo: duas vitórias.

Roger Machado

Roger também disputou clássicos por sete equipes diferentes. Seu aproveitamento é um pouco inferior ao do adversário de sábado. Ele atingiu 53,1% de índice de desempenho neste tipo de confronto. Em números brutos, são 37 duelos, com 17 vitórias, oito empates e 12 derrotas.

Foram 11 Gre-Nais no comando do Grêmio, seu recorde de confrontos em clássicos. Também tem mais um à frente do Inter. Também fez duelos desta grandeza por Fluminense, Palmeiras, Atlético-MG, Juventude e Aimoré.

O retrospecto de Roger Machado como treinador em clássicos

Grêmio

Contra o Inter: cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas;

Inter

Contra o Grêmio: uma vitória;

Fluminense

Contra o Flamengo: duas vitórias, um empate e uma derrota;

Contra o Botafogo: uma vitória

Contra o Vasco: um empate

Palmeiras

Contra o Corinthians: uma vitória e três empates;

Contra o Santos: duas vitórias, um empate e uma derrota

Contra o São Paulo: duas vitórias

Atlético-MG

Contra o Cruzeiro: duas vitórias, um empate e duas derrotas;

Juventude

Contra o Caxias: Dois empates;

Novo Hamburgo

Contra o Aimoré: uma vitória e uma derrota.

Roger em Gre-Nais

O técnico do Inter tem uma história rica em Gre-Nais, seja como treinador, seja como jogador.

Pelo Grêmio foram 11 clássicos, com cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas. Pelo Inter, venceu o único duelo disputado contra o Grêmio.

Como jogador gremista, venceu tantas vezes quanto perdeu. Foram sete vitórias, oito empates e sete derrotas, em 22 clássicos.

Ao todo são 34 Gre-Nais, somando os tempos de atleta e os de treinador. Soma 13 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. O que gera um aproveitamento de 48%.

