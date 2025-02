Os jogadores observados por Dorival Júnior e que podem ser convocados para a Seleção Brasileira

João Gomes e Matheus Cunha, do Wolverhampton, podem estar na lista que será anunciada dia 7 de março. Darren Staples / AFP

Fevereiro foi uma mês de observação para a comissão técnica da Seleção Brasileira. O técnico Dorival Júnior e seus assistentes rodaram a Europa para observar jogadores e formular a próxima convocação da equipe, que ocorre na próxima sexta-feira (7), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O Brasil volta a jogar em 20 de março contra a Colômbia, em Brasília, e no dia 25 contra a Argentina, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias. A Seleção ocupa a 5ª colocação no torneio classificado para a Copa do Mundo de 2026.

Ao todo, a comissão técnica esteve presente em 12 partidas disputadas na Europa. Foram confrontos de torneios nacionais e da Champions League. Um total de 22 jogadores aptos a serem convocados estiveram em campo nesses jogos.

Além das partidas, eles estiveram presentes em diversos treinamentos de alguns dos principais clubes europeus. Além de Dorival Júnior, fizeram o giro pela Europa os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero e o coordenador técnico Juan Santos.

Abaixo confira um resumo dos jogos e a atuação dos jogadores observados.

A agenda da comissão técnica na Europa

Dia 7 de fevereiro

PSG 4x1 Monaco – Juan Santos e Pedro Sotero

Ex-gremista Carlo Henrique foi titular do Monaco. FRANCK FIFE / AFP

Jogadores observados: Marquinhos (zagueiro, PSG); Vanderson e Caio Henrique (laterais, Monaco)

O zagueiro Marquinhos é um dos pilares do time de Dorival Júnior. Teve uma atuação tranquila em um jogo sem maiores dificuldades para o PSG. Os dois laterais gremistas sofreram com os ataques pelas pontas feitos pelos adversários.

Titular da lateral direita contra Peru e Venezuela, Vanderson deve aparecer na lista de março, embora tenha sido batido em velocidade no quarto gol adversário.

Caio Henrique, envolvido diretamente nos segundo e terceiro gols do PSG, foi chamado por Fernando Diniz e tenta uma vaga pelo lado esquerdo.

Dia 8 de fevereiro

Treino do PSG – Juan Santos e Pedro Sotero

Real Madrid 1x1 Atlético Madrid – Lucas Silvestre

Samuel Lino (dir.) pode ser uma grande novidade na lista de Dorival. Thomas COEX / AFP

Jogadores observados: Rodrygo (meia), Vinícius Júnior e Endrick (atacantes, Real Madrid); Samuel Lino (atacante, Atlético de Madrid)

São dois jogadores afirmados na Seleção e um que pode ser surpresa na próxima lista de convocados. Atacante de lado, Lino faz sua segunda temporada no Atlético de Madrid, sempre escalado com frequência. Sofreu o pênalti que resultou no gol do time de Diego Simeone.

O gol de empate, marcado por Mbappé, saiu após jogada de Rodrygo. Vinícius Júnior participou de lance que terminou em finalização na trave. Endrick não saiu do banco de reservas.

Dia 9 de fevereiro

Lyon 4x0 Reims – Juan Santos e Pedro Sotero

Perri é goleiro do Lyon. Olivier CHASSIGNOLE / AFP

Jogador observados: Lucas Perri (goleiro, Lyon)

O goleiro foi convocado para Seleção, mas ainda não estreou. Foi uma partida em que foi pouco exigido. Foram duas defesas sem maior grau de dificuldade.

Treino Real Madrid – Lucas Silvestre

Dia 10 de fevereiro

Treino do Lyon – Juan Santos e Pedro Sotero

Treino do Real Madrid – Dorival Jr. e Lucas Silvestre

Dia 11 de fevereiro

Manchester City 2x3 Real Madrid – Dorival Jr. e Lucas Silvestre

Vinícius Júnior foi provocado e respondeu em campo. Oli SCARFF / AFP

Jogadores observados: Ederson (goleiro) e Savinho (atacante, Manchester City); Rodrygo (meia), Vinícius Júnior e Endrick (atacantes, Real Madrid)

Muita gente para ser observada na partida de ida do playoff da Champions League. Melhor para os brasileiros do Real Madrid. Rodrygo teve noite discreta, mas Vinícius Júnior participou de forma direta nos últimos dois gols espanhóis, em jogo que foi provocado pelos torcedores do City pela perda da Bola de Ouro para Rodri.

Savinho esteve longe de ter uma atuação de destaque. Ederson fez o que pôde, ainda assim insuficiente para evitar a derrota. Endrick não entrou em campo.

Dia 12 de fevereiro

Monaco 0x1 Benfica – Juan Santos e Pedro Sotero

Vanderson ganhou espaço com Dorival. Valery HACHE / AFP

Jogadores observados: Vanderson e Caio Henrique (laterais, Monaco); Arthur Cabral (centroavante, Benfica)

Uma partida em que a comissão técnica não visualizou muito para o futuro. Dos três observáveis, Vanderson foi o único que jogou a partida inteira, em uma atuação sem rompantes, para o bem e para mal.

Caio Henrique ficou a partida toda no banco. Arthur Cabral convocado por Tite em 2021, entrou em campo a cinco minutos do fim do jogo. Tocou apenas quatro vezes na bola. Pouco fez.

Dia 13 de fevereiro

Treino do Tottenham – Dorival Jr. e Lucas Silvestre

Treino do Monaco – Juan e Pedro Sotero

Dia 14 de fevereiro

Brighton 3x0 Chelsea – Dorival Jr. e Lucas Silvestre

João Pedro entrou nos minutos finais. BENJAMIN CREMEL / AFP

Jogador observado: João Pedro (atacante, Brighton)

Viagem quase perdida. Somente um brasileiro em campo. João Pedro entrou aos 28 minutos do segundo tempo, quando o placar já estava 3 a 0. Apesar da baixa minutagem, foi participativo e arrematou duas vezes para fora.

Dia 15 de fevereiro

Manchester City 4x0 Newcastle – Dorival Jr. e Lucas Silvestre

Savinho voltou a se destacar. Oli SCARFF / AFP

Jogadores observados: Ederson (goleiro) e Savinho (atacante, Man. City); Bruno Guimarães (volante, Newcastle)

Partida para dar créditos aos jogadores do City. Ederson não teve muito trabalho com as mãos. Com os pés, concedeu uma assistência. Savinho também realizou um passe para gol, em uma atuação elétrica.

Para Bruno Guimarães, uma noite de pouco brilho. Joelinton, do Newscatle, poderia ser observado, mas estava lesionado.

Treino da Fiorentina – Juan Santos e Pedro Sotero

Dia 16 de fevereiro

Fiorentina 0x2 Como – Juan Santos e Pedro Sotero

Dodô (dir.) é cotado para ser novidade. Isabella BONOTTO / AFP

Jogador observado: Dodô (lateral, Fiorentina)

Ao menos foi possível ver as belezas de Florença. Dodô está no radar de Dorival Júnior e pode aparecer na próxima lista. Porém, a atuação contra o Como não será a balizadora para a decisão.

Foi uma partida que pouco funcionou para os donos da casa, inclusive para o brasileiro. Nas notas do site Eurosport, o brasileiro levou nota 5. "Não parecia ele mesmo", diz o conceito.

Juventus 1x0 Inter de Milão – Juan Santos e Pedro Sotero

Carlos Augusto foi o único brasileiro em campo. Isabella BONOTTO / AFP

Jogador observado: Carlos Augusto (lateral, Inter)

O volante Douglas Luiz, provavelmente a razão para a presença da comissão técnica, não foi utilizado na partida. Restou observar Carlos Augusto, lateral-esquerdo convocado por Fernando Diniz.

Jogou pouco mais do que 30 minutos. Será difícil ser chamado. Sem destaque no atacante, esteve envolvido no lance do gol da Juventus.

Liverpool 2x1 Wolverhampton – Dorival Jr. e Lucas Silvestre

Jogadores observados: Alisson (goleiro, Liverpool); André e João Gomes (volantes), Matheus Cunha (meia, Matheus Cunha) e Pedro Lima (lateral, Wolverhampton)

Muita gente para observar nesses 90 minutos disputados em Anfield. Alisson evitou o 2 a 2 ao fazer uma saída de gol precisa. Apesar da vitória dos Reds, os veículos de imprensa ingleses apontaram Matheus Cunha como o melhor em campo.

Ex-centroavante, atua este ano como meia e é a principal figura do time. Grandes chances de ser novidade na lista de Dorival Júnior. Foi dele o gol do Wolverhampton, em chute de fora da área após cortar dois adversários.

Seus companheiros de Wolves tiveram menos destaque. Os volantes André e João Gomes sofreram diante do volume ofensivo do adversário. Pedro Lima, 18 anos, entrou na lateral direita nos minutos finais da partida.

Dia 17 de fevereiro

Barcelona 1x0 Rayo Vallecano – Dorival Jr. e Lucas Silvestre

Raphinha, em uma das três chances que teve na partida. LLUIS GENE / AFP

Jogador observado: Raphinha (atacante, Barcelona)

Um dos principais jogadores da temporada europeia, Raphinha teve alta taxa de participação na partida. Sempre atacando o espaço, teve três boas oportunidades. Não converteu nenhuma.

Dia 18 de fevereiro

Atalanta 1x3 Club Brugge – Juan Santos e Pedro Sotero

Éderson (E) teve atuação abaixo da sua média. Isabella BONOTTO / AFP

Jogador observado: Éderson (volante, Atalanta)

Um dos destaques da temporada italiana, Éderson não viveu uma noite exitosa. Em uma partida irreconhecível da Atalanta, a equipe perdeu em casa e foi eliminada da Champions League. Durante toda a partida, os belgas tiveram bastante espaço no contra-ataque.

Treino do Barcelona – Dorival Jr. Lucas Silvestre

Dia 19 de fevereiro

Treino do Wolverhampton – Lucas Silvestre e Pedro Sotero

Dia 20 de fevereiro

Treino do Nottingham Forest – Lucas Silvestre e Pedro Sotero

Dia 21 de fevereiro

Treino do Arsenal – Lucas Silvestre e Pedro Sotero

Dia 22 de fevereiro

Arsenal 0x1 West Ham – Lucas Silvestre e Pedro Sotero

Gabriel Magalhães (camisa 6) em jogo contra o West Ham. JUSTIN TALLIS / AFP

Jogador observado: Gabriel Magalhães (zagueiro, Arsenal)

Com os atacantes Gabriel Jesus e Martinelli lesionados, as atenções da comissão técnica ficaram voltadas para o zagueiro Gabriel Magalhães. O defensor recebeu nota 5 na cotação do portal Goal por ter estado fora de posição mais vezes do que o usual.

Dia 23 de fevereiro

Newcastle 4x3 Nottingham Forest – Lucas Silvestre e Pedro Sotero

Murillo está cotado para ser novidade na Seleção. ANDY BUCHANAN / AFP

Jogadores observados: Bruno Guimarães (volante, Newcastle); Murillo (zagueiro, Nottingham Forest)