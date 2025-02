Oitavas da Champions terá dérbi de Madri, duelo alemão e Liverpool x PSG

O atual campeão Real Madrid vai enfrentar seu rival da capital espanhola Atlético de Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões, cujos confrontos foram sorteados nesta sexta-feira (21), em Nyon, na Suíça.

Outro mata-mata com equipes do mesmo país será entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, da Alemanha, enquanto o Liverpool, líder da Premier League e líder da classificação geral da primeira fase da Champions, vai enfrentar o Paris Saint-Germain, líder do Campeonato Francês.

O sorteio foi mais generoso com o Barcelona, que vai buscar a classificação para as quartas de final contra o Benfica, adversário que derrotou na fase de liga em duelo espetacular que terminou em 5 a 4.

Outras equipes também candidatas ao título, Arsenal e Inter de Milão enfrentarão, respectivamente, os holandeses PSV Eindhoven e Feyenoord. Do duelo dos 'Gunners' com o PSV sairá o adversário do vencedor do clássico de Madri.

A Inter, por ironia do destino, vai enfrentar quem eliminou o Milan seu arquirrival. É a primeira vez desde a temporada 2005/2006 que as oitavas da Champions contam com dois times da Holanda.

Vice-campeão da última edição, o Borussia Dortmund terá pela frente o Lille, da França, e o Aston Villa pega uma das surpresas da competição, o Brugge, da Bélgica.

- Novo capítulo entre Real Madrid e Atlético -

O duelo entre os principais clubes da capital espanhola, que lutam pelo título da LaLiga, remete às finais de 2014 e 2016, ambas vencidas pelo time merengue.

Madridistas e 'colchoneros' também se enfrentaram nas semifinais da Champions na temporada 2016/2017, também com vitória do Real Madrid.

Os jogadores do técnico Carlo Ancelotti chegam às oitavas depois de eliminarem o Manchester City no playoff, confronto que o Atlético evitou por ter se classificado diretamente entre os oito melhores da primeira fase.

"Jogaço, e estamos preparados. Temos um grande adversário", respondeu o técnico do Atlético, Diego Simeone, que preferiu se concentrar no próximo jogo da equipe, contra o Valencia, pela LaLiga.

Outro duelo de grande rivalidade será entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. O Gigante da Baviera, apesar de ser líder da Bundesliga, sofreu para eliminar o Celtic no playoff (vitória por 2 a 1 na ida e empate em 1 a 1 em casa), enquanto o Leverkusen foi o sexto na classificação geral da fase de liga e é o atual campeão alemão.

O confronto, o primeiro entre Bayern e Leverkusen em uma competição europeia, tende a ser equilibrado, já que o último jogo entre ambos, no domingo passado, terminou empatado em 0 a 0.

Os jogos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões serão nos dias 4 e 5 de março, com os de volta uma semana depois.

A final está marcada para o dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique.

-- Chaveamento da Liga dos Campeões:

- Oitavas de final:

Paris Saint-Germain (FRA) - Liverpool (ING)

Brugge (BEL) - Aston Villa (ING)

Real Madrid (ESP) - Atlético de Madrid (ESP)

PSV Eindhoven (HOL) - Arsenal (ING)

Feyenoord (HOL) - Inter de Milão (ITA)

Bayern de Munique (ALE) - Bayer Leverkusen (ALE)

Borussia Dortmund (ALE) - Lille (FRA)

Benfica (POR) - Barcelona (ESP)

Jogos de ida nos dias 4 e 5 de março, volta nos dias 11 e 12 de março.

- Quartas de final:

Paris Saint-Germain/Liverpool - Brugge/Aston Villa

PSV Eindhoven/Arsenal - Real Madrid/Atlético de Madrid

Benfica/Barcelona - Borussia Dortmund/Lille

Bayern de Munique/Bayer Leverkusen - Feyenoord/Inter de Milão

Jogos de ida nos dias 8 e 9 de abril, volta nos dias 15 e 16 de abril.

- Semifinais:

PSV/Arsenal/Real Madrid/Atlético contra PSG/Liverpool/Brugge/Aston Villa

Benfica/Barcelona/Dortmund/Lille contra Bayern/Leverkusen/Feyenoord/Inter

Jogos de ida nos dias 29 e 30 de abril, volta nos dias 6 e 7 de maio.

- Final no dia 31 de maio, em Munique.