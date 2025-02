'O VAR tirou muita ou demasiada responsabilidade do árbitro', afirma Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, expressou seus questionamentos sobre o sistema do árbitro assistente de vídeo, conhecido como VAR, ao afirmar que a tecnologia tirou a responsabilidade dos juízes, diante das polêmicas de arbitragem das quais o clube merengue tem reclamado nos últimos jogos de LaLiga.

"Tenho dúvidas porque acho que o VAR tirou muita ou até demasiada responsabilidade do árbitro. É um sistema um pouco perigoso. O VAR entrou para evitar erros flagrantes e óbvios, não para intervenções que fazem parte do futebol", declarou Ancelotti em entrevista coletiva antes da partida de volta dos playoffs da Liga dos Campeões contra o Manchester City, no Santiago Bernabéu, após vencer por 3-2 no Etihad Stadium na semana passada.