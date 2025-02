Vitória dos Eagles sobre os Chiefs foi por 40 a 22. PATRICK SMITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O Super Bowl LIX, conquistado neste domingo (9), é o segundo da história do Philadelphia Eagles. O time do quarterback Jalen Hurts venceu o Kansas City Chiefs por 40 a 22 no Caesars Superdome, em Nova Orleans. O título tem gosto de revanche, uma vez que há duas temporadas, o mesmo Chiefs derrotou o Eagles na grande final da NFL.

Revanche é uma palavra que o time da Philadelphia conhece bem. O primeiro Super Bowl da equipe também veio após a busca por uma "vingança". Mas as coincidência não param: além da revanche, os Eagles também eram azarões e disputaram o título contra um time que construía uma dinastia.

Foi em 2018, em um reencontro com o New England Patriots. O time de Tom Brady era o atual campeão e já tinha cinco títulos recentes. Mas os Eagles venceram, com partida heroica de Nick Foles. Antes, as Águias perderam o Super Bowl de 2005, contra o mesmo adversário.

O time da Philadelphia é uma das mais tradicionais franquias de futebol americano, criada em 1931.

O peso da vitória

Os Eagles entram para um seleto grupo dos que conseguiram derrotar o Chiefs de Mahomes na pós-temporada. Patriots, na final de Conferência de 2019, Buccaneers, no Super Bowl de 2021, e Bengals, na final de Conferência em 2022, são os poucos que também conseguiram.

Depois do "derretimento" da equipe ao longo da temporada de 2023, os Eagles conviveram com muitos questionamentos na atual temporada, que começou com a vitória diante do Packers em partida disputada no Brasil. Aos poucos, o número de triunfos foi crescendo, garantindo o título da NFC Leste, a segunda melhor campanha da conferência na temporada regular e, posteriormente, o título da Conferência Nacional contra o rival Washington Commanders.

A fórmula para o sucesso da temporada passou muito por Saquon Barkley. O running back chegou neste ano e quebrou o recorde de jardas corridas na NFL (2.504), incluindo temporada regular e playoffs, um número absurdo em uma liga que valoriza cada vez mais o jogo aéreo.

Além do potente jogo terrestre, os Eagles montaram a defesa mais dominante da NFL neste ano. Philadelphia terminou a temporada regular na liderança de todas as principais estatísticas defensivas: menos jardas totais (4.732), menos jardas por jogo (278) e menos pontos por jogo (17). Jalen Carter, Zack Baun, C.J. Gardner-Johnson, Quinyon Mitchell, Cooper DeJean... não faltam nomes de impacto.