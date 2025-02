O dia que o delay anunciou o título de João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires

João Fonseca chegará ao Rio de Janeiro para a disputa do Rio Open na noite deste domingo (16). No entanto, a sua torcida veio ao Jockey Clube Brasileiro horas antes.

Foi do local da disputa do maior campeonato de tênis da América Latina que centenas de pessoas acompanharam o primeiro título do carioca de 18 anos em um torneio a nível ATP.