Numerologia do Gre-Nal 444 aponta maior alinhamento para um dos lados

Todo jogo de futebol resulta em uma penca de números. Quantidade de gols, posse de bola, passes trocados, faltas cometidas... escolha sua estatística favorita. São poucos, entretanto, que têm tantos números para contar antes de a bola rolar. No caso do Gre-Nal sempre tem um definitivo. A contagem dos confrontos entre Grêmio e Inter é feita jogo a jogo. O de sábado (8), na Arena, será o de número 444.

Três algarismos iguais. Quatrocentos e quarenta e quatro. Dito em voz alta, soa bem no ouvido. Mas o que a numerologia diz sobre o número e qual a sua contextualização na partida das 21h pelo Gauchão?

Para dar sentido aos números, Zero Hora consultou Luìz Trevizani, professor de numerologia cabalística, método de estudo das questões da vida pelos números. Seus mapas mostram maior alinhamento para o lado gremista. Mas o que isso significa? Descubra a seguir.

Mas antes, é um breve glossário:

Número de expressão: para a numerologia é um dos números mais importantes para o autoconhecimento. É calculado pelo nome completo da pessoa ou do clube. A cada letra é atribuído um número. A soma dos números determina o número de expressão.

para a numerologia é um dos números mais importantes para o autoconhecimento. É calculado pelo nome completo da pessoa ou do clube. A cada letra é atribuído um número. A soma dos números determina o número de expressão. Número de destino: é visto como o número da caminhada de vida. Ele rege a vida e aponta caminhos. Se chega a ele através da soma de cada um dos números a data de nascimento ou fundação.

é visto como o número da caminhada de vida. Ele rege a vida e aponta caminhos. Se chega a ele através da soma de cada um dos números a data de nascimento ou fundação. Como se chega a cada número: os números são reduzidos a um digito. Ela é feita pela adição de cada número. No caso do Gre-Nal, o jogo será disputado em 8 de fevereiro de 2025: 8+2+ 2+0+2+5=19. 1+9=10. 1+0= 1.

Seguindo: o número 4, repetido três vezes, é a manifestação daquilo que criamos e de sua materialização. O 12 que gera a soma dos três algarismos é um número mítico considerado importante, especial em várias situações, como a quantidade de signos e os apóstolos de Jesus.

Na redução de 12, chega-se ao número 3, ligado à criatividade e à autoexpressão. Em outras palavras, há uma disposição numerológica para que tenhamos um clássico movimentado.

— É um cenário que envolve aura, mística, mas com muita criatividade, leveza, alegria e descontração — enfatiza Trevizani.

Grêmio, Inter e a numerologia

O número de destino do Grêmio, levando em conta sua data de fundação, é 1. Um também é o número da data deste sábado. O número de destino representa o caminho de vida e descreve a natureza da trajetória que cada um tende a fazer.

Em relação ao número de expressão, que é uma tradução da vibração de cada um, Grêmio e o técnico Gustavo Quinteros têm o número 7.

— São dois pontos de alinhamento importantes para o Grêmio. Me aparece um treinador muito alinhado com o clube — observa o professor.

Tanto o número de destino quanto o número de expressão do Inter é o 9, o que confere ao clube, segundo Trevizani, grande carisma popular.

— Os números indicam um cenário possível. O que vai acontecer em campo depende de uma série de fatores. De tudo tiver sintonizado, teremos uma festa descontraída, alegre, com muita leveza. Os números não determinam como as coisas vão acontecer, mostram cenário e dão a direção — reforça o estudioso.

Os números de Quinteros e de Roger

O recém-chegado Quinteros tem número de expressão o supracitado 7 e destino 11. Para Roger Machado, os números são 3 e 6, respectivamente. Essas numerações interferem diretamente no jeito de pensar dos dois. Os números de Roger também têm uma boa sintonia com os do Inter.

— O Quinteros é mais analítico, o Roger mais emocional. O 6 traz este aspecto mais emocional, mas os dois são estrategistas — avalia o professor.

Essa numeralha significa um maior alinhamento para o Grêmio no clássico de amanhã. Mas o numerólogo volta a ressaltar que sua análise apresenta apenas um ponto de partida, aponta um mapa inicial. Como chegar ao tesouro deste mapa são outros 500, para ficarmos em uma expressão numérica.

— Ela (a numerologia) dá um viés, mas não determina o resultado. Do ponto de vista do que os números apresentam, o Quinteros levaria uma vantagem em relação ao Roger. Mas isso não quer dizer nada na hora do jogo — pondera o numerólogo.

No fim, os números que mais importam serão aqueles que estamparão o placar da Arena ao final do Gre-Nal 444.

