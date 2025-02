Norris é o mais rápido em dia de testes que contou com apagão e chuva fina; Bortoleto é 12º

Com direito a apagão e também a uma chuva fina que acompanhou boa parte da atividade, a Fórmula 1 deu o seu pontapé inicial para a temporada 2025 nesta quarta-feira no Bahrein. No circuito de Sakhir, as dez equipes foram à pista para o primeiro dia de testes. A fim de começar a trabalhar os novos carros, o destaque ficou por conta de Lando Norris, da McLaren (1min30s430), que foi o mais veloz. O brasileiro Gabriel Bortoleto buscou uma recuperação no fim e em sua última volta rápida pulou do 17º tempo para o 12º com 1min31s690.