Norris domina 1º dia de testes de pré-temporada da F1; Bortoleto é o 12º

Vice-campeão no ano passado, o britânico Lando Norris (McLaren) foi o mais rápido no primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1, nesta quarta-feira (16), no circuito de Sakhir, no Bahrein.

Norris ficou à frente de seu compatriota George Russell (Mercedes) e do tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) por 157 e 244 milésimos de segundo, respectivamente.

Entre as surpresas do dia, a Williams, nona colocada entre as dez equipes do campeonato de construtores no ano passado, conseguiu colocar seus carros no Top 10, com o espanhol Carlos Sainz em quinto e o tailandês Alexander Albon em oitavo.

Por outro lado, as quatro escuderias que venceram corridas em 2024 (Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes) mostraram que devem continuar à frente no grid, na última temporada antes da implementação do novo regulamento técnico que deve revolucionar a F1 em 2026.

Não houve acidentes no primeiro dia de testes. O neozelandês Liam Lawson, novo companheiro de equipe de Verstappen na Red Bull, chegou a perder o controle do carro, mas conseguiu sair sem danos.

- Hamilton estreia na Ferrari -

O dia foi marcado pela estreia oficial com a Ferrari do heptacampeão mundial inglês Lewis Hamilton, que em 70 voltas marcou o 13º melhor tempo, quase um segundo e meio mais lento que Norris.

"Estar aqui com a Ferrari é uma sensação incrível. Nosso objetivo é testar o máximo de coisas possíveis, obter todos os dados que pudermos e se adaptar ao carro. Ainda é cedo para falar de rendimento, mas eu já me sinto confortável", afirmou Hamilton.

Logo à frente do britânico apareceu o estreante brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber), que terminou o dia em 12º.

A segunda sessão de testes, no início da noite, foi interrompida devido a uma queda de energia que afetou todo o circuito de Sakhir, boxes, padoque, centro médico e sala de imprensa.

Os comissários imediatamente mostraram a bandeira vermelha para os dez pilotos que estavam na pista no momento e eles tiveram que recolher os carros enquanto os geradores eram ligados para manter os equipamentos funcionando e não correr o risco de perder os valiosos dados obtidos ao longo do dia.

A energia foi gradualmente restabelecida e a sessão foi retomada depois de uma hora de paralisação.

Os 20 pilotos voltam à pista na quinta-feira para o segundo dos três dias de testes: dez deles correrão entre as 10h e 14h (no horário local, entre 4h e 8h de Brasília) e outros dez na sessão da tarde entre 15h e 19h (entre 9h e 13h de Brasília).

-- Classificação do primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1:

1. Lando Norris (GBR/McLaren) 1:30.430

2. George Russell (GBR/Mercedes) +0.157

3. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +0.244

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +0.448

5. Carlos Sainz(ESP/Williams) +0.525

6. Pierre Gasly (FRA/Alpine) +0.923

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +0.998

8. Liam Lawson (NZL/Red Bull) +1.130

9. Alexander Albon (TAI/Williams) +1.143

10. Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls) +1.180

11. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls) 1.201

12. Gabriel Borteleto (BRA/Sauber) +1.260

13. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +1.404

14. Jack Doohan (AUS/Alpine) +1.411

15. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) +1.444

16. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) +1.519

17. Oscar Piastri (AUS/McLaren) +1.654

18. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber) +1.739

19. Esteban Ocon (FRA/Haas) +3.170

20. Oliver Bearman (GBR/Haas) +5.092