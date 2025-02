Norris domina 1º dia de testes da F1; Bortoleto é o 12º

O piloto britânico da McLaren, Lando Norris, dirige durante o primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 26 de fevereiro de 2025.

Vice-campeão no ano passado, o britânico Lando Norris (McLaren) foi o mais rápido no primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1, nesta quarta-feira (16), no circuito de Sakhir, no Bahrein.