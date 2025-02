Nice vence lanterna Montpellier (2-0) e volta a ser 3º colocado da Ligue 1

O Nice recuperou seu lugar no 'pódio' depois de vencer neste domingo (23) o último colocado da Ligue 1, o Montpellier, por 2 a 0, pela 23ª rodada do campeonato francês.

Depois de perder a posição no sábado para o Lille, que venceu o Monaco (2-1), o Nice ultrapassou os 'Dogos' e ficou a três pontos do segundo colocado, o Olympique de Marselha, mas ainda está muito longe do líder Paris Saint-Germain, que visita o Lyon neste domingo na partida que encerra a rodada.