Nice retoma 3ª posição do Monaco; Lyon goleia Montpellier

O Nice retomou do Monaco a terceira posição no Campeonato Francês com a vitória sobre o Le Havre por 3 a 1 neste domingo (16), pela 22ª rodada, que também teve a goleada do Lyon por 4 a 1 sobre o Montpellier.

Sob pressão depois da goleada dos monegascos sobre o Nantes por 7 a 1 no sábado, o Nice sofreu um pouco mais para bater o Le Havre (17º), com gols de Gaëtan Laborde (16'), Étienne Youté Kinkoué (18' contra) e Sofiane Diop (90'+4).

Mais cedo, o Lyon do técnico português Paulo Fonseca confirmou o bom momento com a vitória sobre o lanterna Montpellier, que permite à equipe sonhar com a classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Tímido no primeiro tempo, apesar do gol de Georges Mikautadze logo aos três minutos, o Lyon definiu a partida na segunda etapa depois do empate provisório do Montpellier, com gols de Ernest Nuamah (50'), Corentin Tolisso (53') e Alexandre Lacazette (73').

Com o resultado, o time sobe para a quinta posição com 36 pontos, quatro atrás do Nice, à espera do jogo entre Rennes (13º) e Lille (6º).

Nos demais duelos do dia, o Strasbourg (7º) venceu o Lens (8º) por 2 a 0 e o Angers (11º) bateu o Reims (14º) por 1 a 0.

-- Resultados da 22ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sexta-feira:

Brest - Auxerre 2 - 2

- Sábado:

O. de Marselha - Saint-Etienne 5 - 1

Monaco - Nantes 7 - 1

Toulouse - PSG 0 - 1

- Domingo:

Montpellier - Lyon 1 - 4

Reims - Angers 0 - 1

Lens - Strasbourg 0 - 2

Le Havre - Nice 1 - 3

(16h45) Rennes - Lille

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 56 22 17 5 0 59 20 39

2. Olympique de Marselha 46 22 14 4 4 50 26 24

3. Nice 40 22 11 7 4 44 27 17

4. Monaco 40 22 12 4 6 44 29 15

5. Lyon 36 22 10 6 6 40 27 13

6. Lille 35 21 9 8 4 34 22 12

7. Strasbourg 33 22 9 6 7 37 32 5

8. Lens 33 22 9 6 7 25 22 3

9. Brest 32 22 10 2 10 35 38 -3

10. Toulouse 27 22 7 6 9 23 25 -2

11. Angers 26 22 7 5 10 23 31 -8

12. Auxerre 25 22 6 7 9 31 37 -6

13. Rennes 23 21 7 2 12 29 30 -1

14. Reims 22 22 5 7 10 26 34 -8

15. Nantes 21 22 4 9 9 25 39 -14

16. Saint-Etienne 18 22 5 3 14 20 50 -30

17. Le Havre 17 22 5 2 15 18 43 -25

18. Montpellier 15 22 4 3 15 21 52 -31