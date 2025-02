NFL no Brasil, novo jogo em SP e mais franquias: o que a liga planeja para o País em 2025

Às vésperas do Super Bowl 59, a National Football League (NFL) encerrará neste domingo a temporada 2024/2025 com a final entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, às 20h30 (de Brasília), no Caesar's Superdome, em Nova Orleans, Louisiana. Além disso, a liga encerra o ano em que realizou a estreia de uma partida de temporada regular na América do Sul, na Neo Química Arena. Além de uma nova partida no Brasil em 2025, a liga iniciará, a partir de segunda-feira, um ano para consolidação do futebol americano no País.

Neste fim de semana, o NFL In Brasa, maior evento da liga fora dos Estados Unidos, acontece na ARCA, na Vila Leopoldina, com a realização da agência Effect Sport. No dia do Super Bowl, a casa transmitirá o duelo entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles em alguns dos diversos telões espalhados pelo espaço.

A NFL ainda não confirmou oficialmente se o Brasil receberá uma nova partida em 2025. Após a estreia da liga na América do Sul com a partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, a NFL mantém diálogos com São Paulo e outros Estados para a realização de um novo jogo. O Estadão apurou que este jogo está confirmado, como já havia adiantado o Lance, com um anúncio nos próximos dias.

Peter O'Reilly, vice-presidente executivo da NFL, afirmou em outubro que a ideia da liga é manter um compromisso de longo prazo no Brasil. Além disso, revelou que, em um possível retorno neste ano, a Neo Química Arena, do Corinthians, seria prioridade para receber uma nova partida - pela estrutura disponível no estádio e relação com o clube paulista.

Em dezembro de 2023, os donos das franquias aprovaram um aumento no número de jogos internacionais por temporada - de quatro, no último ano, para oito, a partir de 2025. Até o momento, seis jogos na temporada já foram revelados: três na Inglaterra; um em Dublin, na Irlanda; um na Alemanha, em Berlim; e o último em Madri, na Espanha.

Restam duas partidas. Em outubro, o plano da NFL era de retornar ao México e ao Brasil, mas ainda não houve um anúncio oficial a respeito dessa decisão. "O plano é retornar ao Brasil e continuar crescendo nosso mercado aqui, com eventos, parceiros e com as franquias da NFL. Queremos manter o momento e, em 2025, retornar ao Brasil e ao México, além do jogo inaugural em Madri", disse o VP executivo da liga.

A Prefeitura de São Paulo também mantém, em seu calendário de eventos para 2025, uma data em aberto no mês de setembro, para a realização de uma nova partida da NFL. Oficialmente, no entanto, não há um dia definido para a realização da partida neste ano.

Em 2024, houve uma movimentação de US$ 61,9 milhões - aproximadamente R$ 330 milhões. A quantia é similar a que a prefeitura da cidade esperava, em torno de US$ 60 milhões, com base em outros jogos da NFL realizados em diferentes cidades.

NFL IN BRASA

Pelo terceiro ano consecutivo, o evento é realizado em São Paulo. A expectativa para 2025 é de que, pelo menos, 10 mil fãs de futebol americano compareçam ao espaço. O evento acontece em São Paulo, neste final de semana, entre os dias 7 e 9 de fevereiro, na ARCA, na Vila Leopoldina. Os ingressos estão disponíveis por meio do site nflinbrasa.com.br, com valores entre R$ 80 e R$ 400. Os mais caros são, justamente, para o dia da partida. A watch party terá a narração exclusiva de Rômulo Mendonça e assentos marcados para os torcedores no espaço.

O evento é tido como importante para que, no último ano, a NFL decidisse trazer uma partida para o Brasil. Além disso, o bom resultado, tanto em engajamento quanto em público, permitiram que a Prefeitura de São Paulo apostasse nas negociações junto à liga. "Não foi uma estratégia da liga, já que nós tivemos a iniciativa de criar o evento, mas ela observou uma demanda reprimida por um evento desse tipo e ao vivo", afirma Pedro Rego Monteiro, CEO da Effect Sport, ao Estadão.

A cada ano, é necessária uma aprovação da NFL para que o evento seja realizado em São Paulo. Ainda não há uma confirmação para 2026, mas a tendência é de que o evento se torne fixo na cidade - semelhante ao que ocorre na NBA House. "Já tem algumas pessoas que vieram de fora do Brasil, só para o evento. Com a consolidação da NFL In Brasa como o maior evento fora do Brasil, a gente acredita que mais pessoas da América do Sul venham para cá", analisa o empresário.

Outro fator que ajuda a consolidar a base de fãs é a venda de produtos oficiais. No NFL In Brasa, a Sport America opera a loja, com produtos exclusivos e licenciados pela liga. São mais de 14 mil itens em estoque, com 450 variedades para os torcedores. "A loja é de fato muito democrática. Democrática, não só na questão de valores, mas principalmente no desafio de cobrir um estoque de variedade para 32 franquias diferentes e com vários perfis físicos diferentes", afirma Marcelo Benevenuto, sócio-fundador da Sport America, ao Estadão.

"Eagles e Packers tiveram uma ótima experiência no Brasil. Temos uma grande parceria com a prefeitura, a SPTuris e o Corinthians. Estamos comprometidos com o País e esperamos retornar", disse O'Reilly. Ele também afirmou que espera que "uma ou duas franquias" optem por explorar o mercado brasileiro nos próximos anos. No momento, Miami Dolphins e New England Patriots têm o direito de realizar ações de marketing e comerciais no País. Ambos estiveram presentes com ativações no NFL In Brasa.

O mais recente a realizar ações no Brasil é o Patriots, que passou a atuar em 2024. Desde então, a franquia conta com ações regulares no País, mais de 58 mil seguidores em seu Instagram, e já realizou eventos em três regiões do Brasil - Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste - e esteve no NFL In Brasa pela primeira vez neste ano.

"O torcedor do New England Patriots, ele merece, ele ama", afirma, ao Estadão, Lara Magalhães, gerente de negócios do Patriots no Brasil, sobre uma partida da franquia no Brasil nos próximos. "Não cabe a nós decidir, mas sim à liga. O que posso dizer é que estamos abertos e prontos para o desafio."

Lara iniciou seu trabalho junto à franquia em 2019, como membro do time de cheerleading - duas cheerleaders do Patriots, inclusive, viajaram ao Brasil, somente para o evento. Em 2024, foi convidada pela franquia para assumir o cargo de gerente e atuar diretamente no País. Do planejamento estabelecido em três anos, Lara conta que a franquia conseguiu bater as metas em seis meses.