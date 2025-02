Neymar se queixa de estrutura e Santos deve retomar obras para melhorias no CT Rei Pelé

Neymar será determinante para a mudança de patamar do Santos - em todos os sentidos. Além a inquestionável qualidade técnica, o camisa 10 faz questão de que a estrutura do clube seja semelhante aos gigantes da Europa. O atacante se queixou de alguns aspectos do CT Rei Pelé, e a diretoria deve retomar obras para melhorias no local. A informação foi divulgada primeiramente pelo GE e confirmada pelo Estadão.

Algumas das reclamações são referentes aos quartos onde os atletas ficam concentrados, bem como os armários. O clube tinha a expectativa de iniciar uma reforma no local em janeiro deste ano, mas o projeto acabou sendo postergado após o Santos desistir de participar do torneio amistoso de pré-temporada Orlando Cup, nos Estados Unidos.

O Santos tem um acordo com a WTorre para iniciar a obra de modernização da Vila Belmiro ainda em 2025, e o time passaria a mandar seus jogos no Pacaembu. Assim, há chances de o alojamento do CT ser fechado para as reformas no local.

Neymar fez seu primeiro treino no retorno ao Santos na segunda-feira. Ele reestreou na quarta, no empate por 1 a 1 do Santos contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na Vila Belmiro. Ele entrou no intervalo e buscou participar jogo, mas sofreu com a marcação e conseguiu dar apenas um chute perigoso. Independentemente do resultado, o trato do craque com a bola animou os torcedores, que esperam uma evolução do jogador ao longo da temporada.

A expectativa é de que Neymar seja novamente relacionado para o próximo compromisso do clube, contra o Novorizontino, no domingo, em Novo Horizonte, pela oitava rodada do Paulistão. Assim como no duelo com o Botafogo, a tendência é de que ele inicie novamente o confronto no banco de reservas.