Neymar entra no segundo tempo, mas não evita empate do Santos

Neymar entrou no intervalo da partida. NELSON ALMEIDA / AFP

Neymar está de volta. Mas, em seu primeiro jogo no retorno ao Santos 4.273 dias depois de sua despedida, não evitou o empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP, na Vila Belmiro. O gol do adversário na noite desta quarta-feira (5) saiu enquanto a estrela brasileira estava em campo. O dia também marcou o aniversário de 33 anos do jogador.

Foi quase como se tudo o que importasse tivesse corrido apenas após a entrada de Neymar em campo. O resto foi mera formalidade. O único porém foi o gol do Santos, com Tiquinho Soares cobrando pênalti. O primeiro gol do atacante ex-Botafogo com a mítica camisa branca do Santos saiu aos 37 minutos do segundo tempo.

Então, o Santos voltou para o segundo tempo com Neymar em campo, com a faixa de capitão no braço e muita vontade de jogar futebol nas pernas. Toda a disposição não foi suficiente para deixar o seu gol no placar.

A intenção era de que o herdeiro da camisa 10 de Pelé atuasse apenas 30 minutos da partida, mesmo que tenha entrado na metade da partida. O gol do Botafogo-SP aos 22 minutos da etapa final mudou os planos. Neymar ficou até o fim do jogo.

O gol dos visitantes saiu após cobrança de escanteio vinda da esquerda e a cabeçada indefensável de Alexandre Jesus.

Neymar foi participativo em campo. Combinou jogadas com os ex-gremistas Guilherme e Thaciano. Cobrou falta e escanteio. Chutou a gol, mas nada que tornasse o seu retorno inesquecível.