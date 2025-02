Neymar encara 2º pior início em gols por clubes, com ataque do Santos dependente de Guilherme

Neymar ainda não marcou no seu retorno ao Santos. Até agora, o atacante jogou três partidas, mas sem estar em campo durante todo o tempo. Mesmo assim, ele já soma 189 minutos, contra Botafogo de Ribeirão Preto, Novorizontino e Corinthians.

A estreia foi o jogo em que ele mais criou mais chances, com finalizações que até levaram perigo. Já em Novo Horizonte, Neymar ficou mais apagado, apesar de ter sido a partida que mais somou minutos jogados (75). No clássico, o camisa 10 santista teve uma boa chance, quando uma bola sobrou para ele dentro da área. Neymar bateu entre marcadores, mas Hugo Souza defendeu.

Ainda retomando o ritmo de jogo, o atacante fica apagado diante de uma marcação constante dos adversários. Para ter a posse, ele precisa recuar e ajudar nas construções de jogadas. A região que ele mais ocupa no campo é entre a área adversária e o meio de campo, caindo pelo lado esquerdo. Isso tem o deixado longe do gol.

O Santos tem, no mínimo, mais três jogos pelo Paulistão: Água Santa (casa), Noroeste (casa) e Inter de Limeira (fora). Coletivamente, até aqui, o ataque santista é muito dependente de Guilherme, que tem oito dos 11 gols já marcados pela equipe.

Com duas vitórias, três empates e quatro derrotas, o time de Pedro Caixinha está fora da zona de classificação para o mata-mata, somando nove pontos no Grupo B. Guarani e Portuguesa têm 10 cada. Se o Santos não avançar para a próxima fase, só voltaria a disputar jogos oficiais em 29 de março, contra o Vasco, pelo Brasileirão.

COMO FORAM OS PRIMEIROS GOLS DE NEYMAR EM CADA CLUBE

Quando estreou pelo time profissional do Santos, em 2009, três jogos foram o que Neymar precisou para marcar o primeiro gol da carreira. Foi contra o Mogi Mirim, pelo Campeonato Paulista, no Estádio do Pacaembu. Ele fez o terceiro, na vitória por 3 a 0.

No Barcelona, o brasileiro precisou de dois jogos. A estreia foi contra o Levante, pelo Campeonato Espanhol. O primeiro gol foi marcado no primeiro jogo da Supercopa da Espanha, em empate por 1 a 1 contra o Atlético de Madrid. Depois de um novo empate na partida decisiva, o time catalão foi campeão.

Quando foi para o Paris Saint-Germain, a estreia foi o cartão de visita de Neymar. Uma trapalhada da defesa do Guingamp abriu o placar, com gol contra. O segundo foi com passe do jogador que custou 222 milhões de euros, entre os zagueiros, para Cavani ampliar. Nos minutos finais, o uruguaio devolveu a gentileza, deixando Neymar livre de frente para o gol, dentro da pequena área. Um chute no alto inaugurou a história do brasileiro em Paris.

Já no Al-Hilal, Neymar teve o pior começo, levando em conta o tempo para marcar. Foi somente no quinto de sete jogos pelo clube saudita que ele marcou, contra o Nassaji Mazandaran, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia. Um jogo antes, o santista havia perdido um pênalti. Com os três jogos sem marcar nesta passagem pelo Santos, o camisa 10 tem o segundo pior desempenho em gols no começo por um clube.