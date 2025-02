A CBF recebeu a documentação do clube anterior do atacante, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e providenciou a sua inscrição, formalizada nesta terça-feira (4) pelo Departamento de Registro, Transferência e Licenciamento de Clubes.

Multicampeão pelo Santos de 2010 a 2012, pelo Barcelona, entre 2013 e 2015, e com passagem também marcante pelo PSG, pelo qual colecionou títulos de 2017 a 2022, Neymar estava no Al-Hilal, para o qual foi anunciado em agosto de 2023.

Ao ser revelado pelo Santos em 2009, Neymar logo despontou no futebol brasileiro. Em pouco tempo, ganhou dois Campeonatos Paulistas, uma Copa do Brasil e uma Libertadores (2013) com a camisa santista. Seu desempenho pela Seleção Brasileira, na Copa das Confederações, em 2013, contribuiu bastante para que o Barcelona o contratasse.

A transação foi a maior envolvendo clubes brasileiros e Neymar, no Barcelona, pôde jogar ao lado de Lionel Messi e Luís Suárez. Ele foi fundamental no título da Champions League da temporada 2013-2014.

Neymar é o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 79 gols. Com a equipe, ganhou a Copa das Confederações de 2013 e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio, na primeira vez que o futebol do Brasil chegou ao topo na competição.