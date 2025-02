Neymar é registrado no BID da CBF e tem caminho livre para estreia no Santos

Neymar foi registrado pelo Santos no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) nesta terça-feira e tem caminho livre para estrear pelo Santos nesta quarta-feira, contra o Botafogo-SP, no Campeonato Paulista. Apresentado à torcida na última semana, na Vila Belmiro, o craque também está inscrito no Campeonato Paulista e pode entrar em campo, pelo clube que o revelou, na data em que completa 33 anos de idade.

Após rescindir o contrato com o Al-Hilal, ele assinou vínculo com o Santos até junho de 2025 - mas com possibilidade de renovar até a Copa do Mundo de 2026. O acordo foi selado após meses de negociações entre Marcelo Teixeira, presidente do clube, e o pai do atacante.

O registro de Neymar também foi "celebrado" pela CBF. A entidade formalizou a inscrição do atacante após receber a documentação do Al-Hilal. "A CBF dá as boas-vindas a Neymar e lhe deseja sorte nessa nova etapa de sua carreira." Agora, Dorival Júnior e a seleção brasileira o aguardam.

O atacante iniciou as atividades pelo clube nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé. Após ser apresentado na Vila Belmiro, Neymar viajou à sua mansão, em Mangaratiba, no Rio, onde passou o fim de semana e acompanhou a vitória sobre o São Paulo, pelo Campeonato Paulista.

A expectativa era de que o atacante estivesse nas tribunas da Vila Belmiro, mas pelo desgaste da viagem e dos compromissos desde que chegou ao Brasil, teve sua agenda liberada pelo Santos. "Grande jogo da equipe. É disso pra melhor. Vamos, meu Peixão", escreveu Neymar em seu Instagram após a partida. Ele também elogiou o desempenho de Guilherme, que marcou dois gols no duelo - incluindo de número 13 mil na história do clube.

O atacante ainda terá mais uma sessão de treinamentos antes do duelo com o Botafogo-SP. Nesta terça-feira, o elenco retorna ao CT Rei Pelé às 15h30 (de Brasília). A partida está marcada para esta quarta, a partir das 21h35, na Vila Belmiro. Em 2024, o camisa 10 disputou apenas duas partidas pelo Al-Hilal por causa de uma lesão no joelho. Por isso, o Santos se resguarda de uma possível lesão e não o colocará desde o primeiro minuto.