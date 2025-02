Neymar dá assistência em 1º treino em seu retorno ao Santos

Neymar voltou com tudo às atividades do Santos nesta segunda-feira. A primeira sessão de treinos do astro contou com chegada de helicóptero, café da manhã com os companheiros, intensidade no treino físico e até sua primeira assistência a gol em seu primeiro contato com a bola nesta manhã, no CT Rei Pelé.

O atacante chegou ao centro de treinamento às 8h15, 15 minutos antes do horário da reapresentação do elenco, após a vitória no clássico com o São Paulo, por 3 a 1, no sábado, pelo Paulistão. Ele tomou café da manhã com os novos companheiros e iniciou seu primeiro treino no retorno ao clube às 9h30.

Pelas imagens divulgadas pelo Santos, Neymar mostrou empenho no trabalho físico, com boa movimentação e rapidez nos tiros curtos. Na sequência, teve seu primeiro contato com a bola desde que chegou ao time da Vila Belmiro. O jogador não demonstrou nenhuma limitação ou restrição nos movimentos em chutes e passes, numa atividade de aquecimento.

Na sequência, a comissão técnica santista orientou um mini-coletivo em campo reduzido. Neymar chegou a dar uma assistência para gol de Nadson. Ao fim do treino, o elenco será liberado e se apresentará na tarde de terça-feira, às 15h30. O treino está marcado para as 17h, no CT.

Será a última atividade antes da partida contra o Botafogo, de Ribeirão Preto, na quarta-feira, pela sétima rodada do Paulistão. O jogo, marcado para começar às 21h35 na Vila Belmiro, deve marcar a reestreia de Neymar com a camisa santista.

Para tanto, o craque precisa ser inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A expectativa é de que o nome de Neymar apareça na lista ainda nesta segunda.